Magyar turistát bántalmazhatott szexuálisan egy dél-koreai férfi

Szexuálisan bántalmazhatott egy magyar turistát egy férfi a dél-koreai Incshonban – írja a The Korea Herald híradása nyomán a Telex.

A rendőrség nyomozásba kezdett a nő segélyhívása után. A magyar nő azt állítja, hogy a húszas éveiben járó férfival az interneten keresztül ismerkedett meg, és hétfőn egy incshoni szálláshelyen találkoztak, ahol a férfi szexuálisan bántalmazta, és videóra is vette az erőszakot.

A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit és lefoglalták a videofelvételt.

A férfi a rendőröknek elismerte, hogy egy csevegőalkalmazáson keresztül ismerkedett meg a nővel, de tagadta, hogy szexuálisan zaklatta volna. A rendőrség közlése szerint a férfit az első kihallgatás után elengedték. „A tervek szerint hamarosan beidézzük a gyanúsítottat, hogy kivizsgáljuk az ügy részleteit” – nyilatkozta egy rendőrségi tisztviselő.

A lap az esettel kapcsolatban megkereste a külügyminisztériumot és a koreai magyar nagykövetséget, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.