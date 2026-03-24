Élő adásban omlott össze és halt meg a műsorvezető

Tragédiába torkollott egy rutinnak indult élő közvetítés, a műsorvezetőként és influencerként ismertté vált Wang Yefei hirtelen rosszul lett a kamera előtt – írja az Origo.

A 39 éves nő éppen modellkedve ruhákat mutatott be a nézőinek, amikor váratlanul fájdalomra kezdett panaszkodni. A tévés személyiség a fejéhez és a nyakához kapott, majd egyre kétségbeesettebben kért segítséget. A helyzet egyre súlyosabbá vált, Wang Yefei pedig végül már arra kérte kollégáit, hogy hívjanak neki mentőt, miközben az ájulás kerülgette. Az adás végül megszakadt.

A nőt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. A beszámolók szerint Wang halálát agytörzsi vérzés okozta, amely olyan gyors lefolyású volt, hogy az első tünetek megjelenésétől számítva alig tíz perc telt el a haláláig.

Barátai szerint Wang Yefei rendkívül szorgalmas volt, gyakran dolgozott reggeltől estig, hogy eltartsa családját és fejlessze az online vállalkozását. A férje mellett a közös kislányukat hagyta maga után. Szerettei és követői egyaránt megdöbbentek a hirtelen távozásán.