red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Zsarolással vádolja az olajipart a német kormánykoalíció, új törvény készül

Infostart

A közel-keleti háború, és ennek nyomán a Hormuzi-szoros lezárása Európában a benzin és a dízelolaj árának fokozatos emelkedésével jár. Fenyegeti a fogyasztókat, a benzinkutak tulajdonosait és közvetve egyre inkább az olajipart is. Franciaország után most Németország is hadat üzent az olajipari cégeknek.

Az már a napokban ismertté vált, hogy Ausztria után a német kormány is sajátos árszabályozással kívánja megfékezni az üzemanyagárak emelkedését. Ezúttal több hírportál arról számolt be, hogy a koalíciós pártok, a CDU/CSU és az SPD zsarolással vádolják az olajipart, miután a „címzett” kínálati hiányra figyelmeztetett.

Az árak meredek emelkedése az idézett szakértők szerint az autósok, a szállítmányozási vállalatok és a mezőgazdaság költségeit is megnöveli. A német kormány jelezte, hogy mielőbb ellensúlyozni kívánja ezt.

Ez az oka annak, hogy egyre élesebb üzengetések zajlanak a kormányzat és az olajipari vállalatok között.

Az olajtársaságok hiányfenyegetése tiszta zsarolás

– fogalmazott a CDU/CSU parlamenti csoportjának alelnöke. „Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni” – hangoztatta az idézett vezető.

Az Üzemanyag- és Energiaipari Szövetség ügyvezető igazgatója ugyanis nem sokkal korábban kijelentette, hogy a tervezett szigorúbb törvények elfogadása esetén a vállalatok kiléphetnek a piacról, és küszöbön állna az ellátási hiány.

A szociáldemokraták parlamenti illetékese az olajipar képviselőinek azt üzente, hogy Németországnak nem ellátási problémái, hanem kizárólag árproblémái vannak.

A kormány válasza ennek jegyében gyors volt. Csütörtök délután ugyanis első olvasatban a Bundestag elé terjesztette azt a csomagtervet, amely sajátos árszabályozást irányoz elő.

Ennek lényege, hogy mind a benzin, mind dízelolaj esetében a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat, és azt is csak délben tehetik.

Természetesen az esetleges árcsökkentés nincs semmifajta időkorláthoz kötve. A tervezetet Katherina Reiche gazdasági miniszter ismertette, és azt a fogyasztók érdekeire hivatkozva közvetett támogatásáról biztosította az ellenzék vezető erejének számítói AfD is. A radikális jobboldali párt állásfoglalásában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez nem elegendő.

Németországban a prémium benzin literenkénti ára az elmúlt napokban átlagosan 2,17 euró, a dízelolaj esetélben 2,24 euró volt.

Az árak legutóbb az ukrajnai háború kitörésekor voltak hasonlóan magasak.

Katherina Reiche gazdasági miniszter azt nem közölte, hogy a parlamenti jóváhagyás esetén a szabályozás mikor léphet életbe, mivel annak végrehajtásához először módosítani kell a trösztellenes törvényt.

Ausztria ebben a tekintetben már Németország előtt jár.

Az emelkedő üzemanyagárak elleni fellépés keretében olyan szigorítást határozott el, amelynek keretében a kutak üzemeltetői hetente legfeljebb háromszor emelhetnek árakat. Több mint tíz éven keresztül ezt naponta egyszer megtehették.

A gazdasági tárca vezetője utalt arra, hogy Ausztriában a benzinárak a háború kezdete óta 14 százalékkal emelkedtek, a gázolaj ára pedig 25 százalékkal nőtt.

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
 

A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon

Az innovatív ötletek és az erős számok sem voltak elegek, csak egyetlen befektetés született a Cápák között eheti adásában.

Starmer and Trump discuss need to reopen Strait of Hormuz as strikes continue in Middle East

Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

