Zsarolással vádolja az olajipart a német kormánykoalíció, új törvény készül

Az már a napokban ismertté vált, hogy Ausztria után a német kormány is sajátos árszabályozással kívánja megfékezni az üzemanyagárak emelkedését. Ezúttal több hírportál arról számolt be, hogy a koalíciós pártok, a CDU/CSU és az SPD zsarolással vádolják az olajipart, miután a „címzett” kínálati hiányra figyelmeztetett.

Az árak meredek emelkedése az idézett szakértők szerint az autósok, a szállítmányozási vállalatok és a mezőgazdaság költségeit is megnöveli. A német kormány jelezte, hogy mielőbb ellensúlyozni kívánja ezt.

Ez az oka annak, hogy egyre élesebb üzengetések zajlanak a kormányzat és az olajipari vállalatok között.

Az olajtársaságok hiányfenyegetése tiszta zsarolás

– fogalmazott a CDU/CSU parlamenti csoportjának alelnöke. „Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni” – hangoztatta az idézett vezető.

Az Üzemanyag- és Energiaipari Szövetség ügyvezető igazgatója ugyanis nem sokkal korábban kijelentette, hogy a tervezett szigorúbb törvények elfogadása esetén a vállalatok kiléphetnek a piacról, és küszöbön állna az ellátási hiány.

A szociáldemokraták parlamenti illetékese az olajipar képviselőinek azt üzente, hogy Németországnak nem ellátási problémái, hanem kizárólag árproblémái vannak.

A kormány válasza ennek jegyében gyors volt. Csütörtök délután ugyanis első olvasatban a Bundestag elé terjesztette azt a csomagtervet, amely sajátos árszabályozást irányoz elő.

Ennek lényege, hogy mind a benzin, mind dízelolaj esetében a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat, és azt is csak délben tehetik.

Természetesen az esetleges árcsökkentés nincs semmifajta időkorláthoz kötve. A tervezetet Katherina Reiche gazdasági miniszter ismertette, és azt a fogyasztók érdekeire hivatkozva közvetett támogatásáról biztosította az ellenzék vezető erejének számítói AfD is. A radikális jobboldali párt állásfoglalásában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez nem elegendő.

Németországban a prémium benzin literenkénti ára az elmúlt napokban átlagosan 2,17 euró, a dízelolaj esetélben 2,24 euró volt.

Az árak legutóbb az ukrajnai háború kitörésekor voltak hasonlóan magasak.

Katherina Reiche gazdasági miniszter azt nem közölte, hogy a parlamenti jóváhagyás esetén a szabályozás mikor léphet életbe, mivel annak végrehajtásához először módosítani kell a trösztellenes törvényt.

Ausztria ebben a tekintetben már Németország előtt jár.

Az emelkedő üzemanyagárak elleni fellépés keretében olyan szigorítást határozott el, amelynek keretében a kutak üzemeltetői hetente legfeljebb háromszor emelhetnek árakat. Több mint tíz éven keresztül ezt naponta egyszer megtehették.

A gazdasági tárca vezetője utalt arra, hogy Ausztriában a benzinárak a háború kezdete óta 14 százalékkal emelkedtek, a gázolaj ára pedig 25 százalékkal nőtt.