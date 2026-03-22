ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-fõtitkár (b-j) a találkozójának végén távozik a londoni kormányfõi rezidenciáról, a Downing Street 10-bõl 2026. március 17-én.
Nyitókép: MTI/AP/Thomas Krych

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek: az iráni háború védelmi erőforrásokat von el Ukrajnától

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az iráni háború haditechnikai, mindenekelőtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától.

Zelenszkij a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre, mivel az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára.

Az ukrán elnök szerint az iráni háború az oka annak is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt szeretné, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mivel a hosszan tartó háború az energiahordozók árainak emelkedése mellett apasztja az Egyesült Államok fegyverkészleteit, elvonja a légvédelmi rendszereket gyártó amerikai vállalatok által gyártott eszközöket is, így Ukrajnának kevesebb védelmi erőforrás jut, ami nyilvánvalóan előnyös Putyin számára.

„Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet” – fogalmazott az ukrán elnök a vasárnapi BBC-interjúban.

Zelenszkij szerint az amerikai hadiipar jelenleg havonta 60-65, vagyis évente mintegy 700-800 Patriot légvédelmi rakétát gyárt, és csak a közel-keleti háború első napján 803 ilyen légvédelmi eszközt vetettek be.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor a brit parlamentben e héten – még a vasárnap műsorra tűzött BBC-interjú elkészítése előtt – elmondott beszédében közölte: Ukrajna is segíti a Perzsa-öböl térségének nem hadviselő országait, amelyeket iráni drón- és rakétatámadások érnek.

Az ukrán elnök szerint jelenleg 201 ukrán katonai szakértő tartózkodik a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, és további 44 áll készen arra, hogy az iráni konfliktustól sújtott országokba utazzon.

Zelenszkij szerint az ukrán kontingens olyan szakemberekből áll, akik hadszíntéri tapasztalatok alapján tudják, hogy miként lehet elhárítani a Sahíd típusú iráni drónokkal végrehajtott támadásokat.

Az ukrán katonai szakértők jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Szaúd-Arábiában tevékenykednek, és úton vannak Kuvaitba is – mondta londoni parlamenti beszédében Volodimir Zelenszkij.

Hozzátette: az ukrán kormánynak egyértelmű bizonyítékai vannak arra, hogy az Irán által a Perzsa-öböl térségében bevetett Sahíd drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij a BBC-nek: az iráni háború védelmi erőforrásokat von el Ukrajnától

ukrajna

irán

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csatatér: Dunaújvárosban hármas csata lesz, a Dunai Vasmű a fő kampánytéma az országgyűlési választáson

Érdekes hármas csata elé nézünk az országgyűlési választásokon a Dunaújváros központú, és tíz kisebb települést is tartalmazó Fejér vármegyei 4-es számú egyéni körzetben. A Tisza Párt „arca”, Nagy Ervin csap össze a jelenlegi fideszes képviselővel, Mészáros Lajossal, de beleszólhat a versenybe a DK-s színekben induló dunaújvárosi alpolgármester, Szabó Zsolt is.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika tétlenkedése helyzetbe hozza a legnagyobb riválisát, de Pekingnek van egy komoly katonai problémája

A washingtoni Brookings Intézet friss elemzése szerint az Egyesült Államoknak határozottabb választ kell adnia Kína Tajvan elleni szürkezónás tevékenységére. Az eddigi amerikai passzivitás ugyanis aláássa a hosszú távú elrettentést és a szövetségesek felé mutatott hitelességet a térségben - számolt be a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk

Az endometriózis Magyarországon közel 200 ezer nőt érint, mégis sokan élnek úgy évekig fájdalommal, hogy nem derül ki, mi is a probléma forrása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens US-linked Gulf energy sites after Trump gives deadline to reopen Strait of Hormuz

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 14:58
Medve sebesített meg egy férfit Maros megyében
2026. március 22. 14:22
Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be
×
×