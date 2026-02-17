Holland védelmi miniszter: olyan könnyű feltörni az F-35-ösök rendszerét, mint egy telefont

Igen komoly állítást fogalmazott meg Gijs Tuinman holland védelmi miniszter az egyik legfejlettebb amerikai harci repülőgéppel, az F-5-ösökkel kapcsolatban. A miniszter nemrég arról beszélt, hogy a repülőgép szoftverét ugyanolyan könnyű jailbreakelni, mint egy iPhone-t vagy egy játékkonzolt – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy ez kiberbiztonsági sebezhetőségre utal-e az F-35 programon belül, a holland védelmi miniszter szavai egyértelműen mutatják, hogy az Egyesült Államok és Európa között diplomáciai feszültség van, utóbbi pedig amiatt aggódik, hogy a hadereje túlságosan függ az amerikai technológiától.

A tárcavezető egy podcastben beszélt a harci gépeket érintő problémáról, azt azonban nem árulta el részletekbe menően, hogy mire is gondolt a szoftveres sebezhetőség alatt.

A jailbreakelés ebben az esetben egy olyan folyamatra utal, amely eltávolítja a hardrver szofterkorlátozásait. Mint ilyen, egy F-35 jailbreakelése lehetővé tenné egy nemzet számára, hogy az amerikaiak engedélye nélkül testre szabja a repülőgép szoftverét.

Az USA szándékosan korlátozza az ügyfelek számára az F-53-ös programjának bármiféle változtatását. A szaklap szerint jelenleg csak Izraelről tudni, hogy sikerült kialkudnia, hogy saját szoftvereket telepítsen a szóban forgó gépekre.

Jelenleg szinte az összes repülőgép szoftverét egy felhőalapú hálózaton keresztül frissítik. A folyamat során rendkívül érzékeny információkat tartalmazó adatcsomagok kerülnek a gépek fedélzetére, beleértve az ellenséges védelem részleteit is. Emiatt az F-35 program kiberbiztonsági hibája súlyos probléma lenne, amely veszélyeztethetné a tervezett és közelgő küldetések integritását.