ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.83
usd:
319.27
bux:
122999.49
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Holland védelmi miniszter: olyan könnyű feltörni az F-35-ösök rendszerét, mint egy telefont

Infostart

Gijs Tuinman súlyos állítást fogalmazott meg, szerinte olyan könnyű belepiszkálni az amerikai harci repülők rendszerébe, mintha egy iPhone-t vagy egy játékkonzolt jailbreakelne valaki.

Igen komoly állítást fogalmazott meg Gijs Tuinman holland védelmi miniszter az egyik legfejlettebb amerikai harci repülőgéppel, az F-5-ösökkel kapcsolatban. A miniszter nemrég arról beszélt, hogy a repülőgép szoftverét ugyanolyan könnyű jailbreakelni, mint egy iPhone-t vagy egy játékkonzolt – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy ez kiberbiztonsági sebezhetőségre utal-e az F-35 programon belül, a holland védelmi miniszter szavai egyértelműen mutatják, hogy az Egyesült Államok és Európa között diplomáciai feszültség van, utóbbi pedig amiatt aggódik, hogy a hadereje túlságosan függ az amerikai technológiától.

A tárcavezető egy podcastben beszélt a harci gépeket érintő problémáról, azt azonban nem árulta el részletekbe menően, hogy mire is gondolt a szoftveres sebezhetőség alatt.

A jailbreakelés ebben az esetben egy olyan folyamatra utal, amely eltávolítja a hardrver szofterkorlátozásait. Mint ilyen, egy F-35 jailbreakelése lehetővé tenné egy nemzet számára, hogy az amerikaiak engedélye nélkül testre szabja a repülőgép szoftverét.

Az USA szándékosan korlátozza az ügyfelek számára az F-53-ös programjának bármiféle változtatását. A szaklap szerint jelenleg csak Izraelről tudni, hogy sikerült kialkudnia, hogy saját szoftvereket telepítsen a szóban forgó gépekre.

Jelenleg szinte az összes repülőgép szoftverét egy felhőalapú hálózaton keresztül frissítik. A folyamat során rendkívül érzékeny információkat tartalmazó adatcsomagok kerülnek a gépek fedélzetére, beleértve az ellenséges védelem részleteit is. Emiatt az F-35 program kiberbiztonsági hibája súlyos probléma lenne, amely veszélyeztethetné a tervezett és közelgő küldetések integritását.

Kezdőlap    Külföld    Holland védelmi miniszter: olyan könnyű feltörni az F-35-ösök rendszerét, mint egy telefont

vád

hollandia

feltörés

harci repülő

védelmi miniszter

rendszer

f-35

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos

Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos
Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítás újraindítását a Barátság-vezetéken keresztül, ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hazánknak vannak tartalékai, de azokat havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet” – tette hozzá.
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Medvét láttak szabadon járkálni Magyarországon egy település határában

Medvét láttak szabadon járkálni Magyarországon egy település határában

Medvét észleltek Mogyoród külterületén, ezért az önkormányzat fokozott óvatosságra inti a lakosságot. A ragadozót a Kukukkhegy feletti erdős területen, a bánya közelében szúrták ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat

Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat

A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s and later ran for president twice, died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 13:08
Irán ismét megfenyegette az Egyesült Államokat – videó
2026. február 17. 12:44
A Taylor Swift-koncerten robbantani akaró férfi dzsihadista propagandát kapott
×
×
×
×