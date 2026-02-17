ARÉNA - PODCASTOK
2013. szeptember 15-én az Alabama állambeli Birminghamben készített kép Jesse Jackson amerikai tiszteletesrõl, polgárjogi aktivistáról (b) és Terri Sewell képviselõrõl. Jackson 2026. február 17-én, 84 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/Dave Martin

Elhunyt a legendás polgárjogi aktivista

Infostart

84 éves korában meghalt Jesse Jackson, a szónoki tehetségű baptista lelkész és polgárjogi aktivista.

A szegregált Délen felnőtt Jackson Martin Luther King közeli munkatársa volt és kétszer indult a demokrata elnökjelöltségért – írja a hvg.hu.

Jesse Jackson novemberben került kórházba, miután egy degeneratív betegséget diagnosztizáltak nála. 2017-ben jelentette be, hogy Parkinson-kórral kezelik, amely egy, az agyat, az idegrendszert és az izomkontrollt érintő progresszív rendellenesség. Jackson ezt „fizikai kihívásnak” tekintette, de folytatta polgárjogi tevékenységét.

Jesse Jackson a hatvanas évek viharos polgárjogi mozgalmában edződött, következetesen kiállt a feketék és más marginalizált közösségek jogaiért.

1984-ben és 1988-ban is indult a Demokrata Párt elnöki jelöltségéért indult, és váratlanul erős kampányával a fekete szavazók mellett a fehér liberális amerikaiakat is meggyőzte, de végül nem nyerte el a jelöltséget, és később sem töltött be választott tisztséget.

2008-ig kellett várni, hogy egy fekete jelölt – a Jacksonhoz hasonlóan Chicagóhoz kötődő Barack Obama – ilyen közel kerüljön az elnökjelöltség megszerzéséhez. Obamának végül az elnökválasztást is sikerült megnyernie.

(2013. szeptember 15-én az Alabama állambeli Birminghamben készített kép Jesse Jackson amerikai tiszteletesrõl, polgárjogi aktivistáról (b) és Terri Sewell képviselõrõl.)

egyesült államok

jesse jackson

polgárjogi aktivista

