ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.77
usd:
317.05
bux:
0
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Sztrájk miatt egynapos káosz fenyeget a légi közlekedésben

Infostart / MTI

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

A 24 órás munkabeszüntetés, amelyre kedden a VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet szólított fel, a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A pilótaszakszervezet tagjai tavaly szeptember végén szavazáson nyilvánították ki a sztrájkra való készségüket, hogy ezzel nyomást gyakoroljanak a Lufthansára kedvezőbb nyugdíjazási feltételek biztosítása végett. Azóta a tárgyalások újra megkezdődtek, de megszakításokkal folytak és eredménytelenek voltak. A pilótaszakszervezet közleménye szerint a munkabeszüntetés minden német repülőtérről induló járatot érinteni fog február 12-én.

Ezzel párhuzamosan a légiutas kísérőket képviselő szakszervezet figyelmeztető sztrájkkal akarja kikényszeríteni a kollektív szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat a Lufthansa központi vállalatánál és a regionális leányvállalatánál, a Cityline-nál. Csak az utóbbinál körülbelül 800 munkahely van szerintük veszélyben a vállalatcsoport stratégiája miatt. Az UFO egy kollektív szerződéses szociális tervet akar. Egy tagokhoz intézett körlevél szerint a vállalatvezetés elutasította a tárgyalásokat.

Az UFO szerint a sztrájk érinteni fogja a Lufthansa CityLine összes, Frankfurtból, Münchenből, Hamburgból, Brémából, Stuttgartból, Kölnből, Düsseldorfból, Berlinből és Hannoverből induló járatát.

Kezdőlap    Külföld    Sztrájk miatt egynapos káosz fenyeget a légi közlekedésben

sztrájk

légi közlekedés

lufthansa

légitársaság

pilóta

légiutas-kísérő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ fegyverpiacát továbbra is amerikai cégek uralják, amelyek az elmúlt években kiéleződő nemzetközi konfliktusok hatására tovább növelték értékesítésüket. A globális hadiipari helyzetről az InfoRádió Nagy Dávidot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte.
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Az Európai Bizottság az alapvető költségvetési szabályok átalakításával szorítaná ki a kínai cégeket az uniós közbeszerzésekből, mind az EU-n belül, mind a harmadik országokban megvalósuló projektek esetében. Ugyan a geopolitikai feszültségek az USA-val szemben is fennállnak, a már helyben lévő szabályozások miatt is könnyebb lesz első körben a kínai szereplőket megcélozni. A Politicónak nyilatkozó bizottsági tisztviselők szerint már márciusban jöhetnek az új biztonsági feltételek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a pillanat, amire mindenki várt: mit lép most az MNB?

Itt a pillanat, amire mindenki várt: mit lép most az MNB?

A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 08:19
Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak
2026. február 11. 08:08
Átszabott klímacél: 2040-re drasztikus vágás jön
×
×
×
×