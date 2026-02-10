Kórházba kellett rendőrt és tűzszerészt hívni fenyegetés miatt Nagyszombaton

Hétfőn riasztották a rendőrséget Nagyszombaton az Egyetemi Kórházba, miután az intézmény egy bombafenyegetésről kapott levelet. A hatóságok azonban nem találtak robbanóeszközt, az ügyet kivizsgálják – írja az Index a Teraz alapján.

Zlatica Antalova, a kerületi rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának vezetője azonban arról tájékoztatott, hogy nem találtak robbanószerkezetet az épületben, az átvizsgálás negatív eredménnyel zárult.

Mint írják, az ügyet a nyomozók vették át, és „riasztó hír terjesztésének bűncselekményével összefüggésben vizsgálják”. A kórház február 7-én, szombaton kapta a fenyegető e-mailt.