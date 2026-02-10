ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.14
usd:
316.69
bux:
129828.4
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szlovákia zászlaja egy téglafalra festve.
Nyitókép: Pixabay

Kórházba kellett rendőrt és tűzszerészt hívni fenyegetés miatt Nagyszombaton

Infostart

Bombafenyegetés miatt riasztották a rendőrséget a nagyszombati kórházba, de szerencsére nem találtak semmit. Most keresik a riogatót.

Hétfőn riasztották a rendőrséget Nagyszombaton az Egyetemi Kórházba, miután az intézmény egy bombafenyegetésről kapott levelet. A hatóságok azonban nem találtak robbanóeszközt, az ügyet kivizsgálják – írja az Index a Teraz alapján.

Zlatica Antalova, a kerületi rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának vezetője azonban arról tájékoztatott, hogy nem találtak robbanószerkezetet az épületben, az átvizsgálás negatív eredménnyel zárult.

Mint írják, az ügyet a nyomozók vették át, és „riasztó hír terjesztésének bűncselekményével összefüggésben vizsgálják”. A kórház február 7-én, szombaton kapta a fenyegető e-mailt.

Kezdőlap    Külföld    Kórházba kellett rendőrt és tűzszerészt hívni fenyegetés miatt Nagyszombaton

szlovákia

felvidék

nagyszombat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány a vendéglátóipari akcióterv kiterjesztésén dolgozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző

Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző

Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 05:36
Lecsaptak az amerikai hadihajók, ezúttal az Indiai-óceánon
2026. február 10. 04:45
Videón, ahogy egy tucat elszabadult ló keltett pánikot egy brit településen
×
×
×
×