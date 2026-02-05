ARÉNA - PODCASTOK
Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója érkezik a mesterséges intelligencia (AI) szabályozására vonatkozó terveket és a benne rejlő kockázatokat ismertető zártajtós tanácskozásra Washingtonban 2023. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Már csillagászati összegűre nőtt Elon Musk vagyona

Infostart / MTI

Az amerikai vállalkozó lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a rakétagyártó SpaceX cége felvásárolta a részben szintén hozzá tartozó xAI mesterséges intelligenciával és közösségi médiával foglalkozó vállalatát - közölte a Forbes magazin.

A Forbes becslése szerint az ügylet, aminek a révén 1250 milliárd dolláros vállalat jött léte, Elon Musk vagyonát 84 milliárd dollárral rekordszintre, 852 milliárd dollárra növelte.

Elon Musk mindkét cégben kisebbség részesedéssel rendelkezett. Az egyesült vállalatban a tulajdonhányada 43 százalék lett.

Az üzletember négy vagyonrekordot állított fel az elmúlt négy hónapban:

2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dolláros határt, december 15-én a 600 milliárd dollárt, december 19-én pedig a 700 milliárd dollárt.

Elon Musk 571 milliárd dollárral gazdagabb, mint a világ második leggazdagabb embere, a Google társalapítója, Larry Page, akinek a vagyona a becslések szerint 281 milliárd dollár.

