Ukrajnával kapcsolatos bejelentést tett Vlagyimir Putyin szóvivője

„Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, ezt megerősíthetjük” – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője. „Ezeket (a tárgyalásokat) valóban eredetileg is tervezték, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját múlt vasárnapra tervezték, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására” – magyarázta Peszkov.

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott vezeti.

„Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy adjon részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, aki az elmúlt napokban az amerikai delegációval tárgyalt, hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.