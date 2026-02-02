ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Az Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatalának képén Mohamed bin Zájed an-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke (j4), Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetõje, (j), Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja (j2), Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (j3), Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnöksége hírszerzõ fõcsoportfõnökségének parancsnoka (b3) és Jared Kushner, Donald trump amerika elnök veje és tanácsadója (b2) az Emírségek szervezésében tartott, az ukrajnai háború lezárására irányuló orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson Abu-Dzabiban 2026. január 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala

Ukrajnával kapcsolatos bejelentést tett Vlagyimir Putyin szóvivője

Infostart / MTI

Szerdán és csütörtökön tartják Abu-Dzabiban az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport megbeszéléseinek második fordulóját - közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

„Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, ezt megerősíthetjük” – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője. „Ezeket (a tárgyalásokat) valóban eredetileg is tervezték, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját múlt vasárnapra tervezték, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására” – magyarázta Peszkov.

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott vezeti.

„Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy adjon részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, aki az elmúlt napokban az amerikai delegációval tárgyalt, hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.

