Egy önvédelemre, de akár támadásra is alkalmas paprikaspray – használat közben.
Nyitókép: Getty Images/vadishzainer

Nyílt utcán támadtak a rablók, milliárdhoz közeli zsákmánnyal menekültek

Infostart / MTI

Három gyanúsított több mint 420 millió jen (877,4 millió forint) értékű készpénzt tartalmazó bőröndöket rabolt el egy forgalmas utcán Tokió központjában – közölte a japán rendőrség.

A tájékoztatás szerint a bűnözők paprikasprayt használtak, hogy megszerezzék a pénzes poggyászokat előző este az egyik pályaudvar közelében, egy turisták által kedvelt negyedben. A helyi média szerint az áldozatok egy öt fős kínai és japán állampolgárságú csoport tagjai, akik nagy mennyiségű pénzt tartalmazó bőröndöket egy járműbe próbálták berakni.

A Tokió központjában történt rablás áldozatai 20 és 40 év közöttiek. A rablás helyi idő szerint csütörtök este fél tízkor történt a Taito kerületben, az Okacsimacsi állomás közelében.

Egy 50 év körüli gyalogost ugyanabban az időben, amikor a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt, elgázoltak. Később egy kék kis személygépkocsit találtak elhagyva a környéken. A gyalogos könnyű sérüléseket szenvedett – számoltak be a hatóságok.

A Fuji TV csatorna szerint az áldozatok a nyomozóknak elmondták, hogy a pénzt pénzváltóknak szánták.

Pénteken kora reggel egy másik hasonló incidens is történt. Egy férfit szintén paprikasprayvel támadtak meg a tokiói Haneda repülőtér parkolójában, de a rendőrség szerint semmit sem loptak el tőle, pedig 190 millió jen (380 millió forint) készpénz volt nála.

A nyomozók vizsgálják az esetek közötti lehetséges összefüggést.

