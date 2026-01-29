ARÉNA - PODCASTOK
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Újabb ezer ukrán holttestet adott át Oroszország Kijevnek

Infostart / MTI

Kijevben 613 sokemeletes házban nincs fűtés az orosz támadások miatt. Újabb ezer holttestet adott át csütörtökön Oroszország Ukrajnának, amelyekről Moszkva azt állítja, hogy ukrán katonák földi maradványi – közölte a hadifoglyokkal való bánásmódért felelős ukrán koordinációs törzs.

Az ukrán bűnüldöző szervek nyomozói az ország szakértői intézményeivel együttműködve végzik el a holttestek azonosítását.

Artem Nekraszov energetikaiminiszter-helyettes arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni újabb orosz támadások áramkimaradásokat okoztak Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében. Emellett

az időjárási körülmények miatt több mint 500 település van áramellátás nélkül az ország hét megyéjében. Kijevben és a főváros körül is változatlanul fennáll az áramhiány.

Rámutatott, hogy a legnehezebb a helyzet a front menti és határ menti térségekben, ahol az áramellátás helyreállítását az állandó harci cselekmények nehezítik.

A kijevi városvezetés közleménye szerint

még mindig nincs fűtés Kijev 613 többemeletes lakóépületében.

Az elmúlt 24 órában további 124 épületben állították helyre a fűtést. Olekszandr Horunzsij, a katasztrófavédelem szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kijevben 1344 melegedőpontot állítottak fel.

A Donyeck megyei rendőrség közölte, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában 1713 csapást mértek a frontvonalra és kilenc településre a régióban egy helyi lakos életét vesztette, egy pedig megsebesült.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról számolt be, hogy az ukrán erők Luhanszk megye megszállt részében megsemmisítettek egy radarállomást, a zaporizzsjai régióban lévő Vaszilivkánál egy lőszerraktárat, valamint Zaporizzsja és Herszon megyében több drónkezelő pontot.

Dmitro Zsmajlo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ ügyvezető igazgatója egy csütörtöki televíziós műsorban azt mondta, hogy Oroszország egy nap alatt két Szu-34-es nagy hatótávolságú, nehéz vadászbombázó repülőgépet veszített: egyet az ukrán erők lőttek le a Fekete-tenger felett, a másik pedig Oroszország területén zuhant le feltehetően műszaki meghibásodás miatt.

Külföld    Újabb ezer ukrán holttestet adott át Oroszország Kijevnek

oroszország

kijev

ukrajnai háború

