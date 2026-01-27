ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
Földcsuszamlás Niscemi szicíliai városban.
Nyitókép: X / Signora Carlos Augusto

Fejvesztve menekültek az emeberek egy szicíliai városból

Infostart

Földcsuszamlás miatt ezer embert evakuáltak egy városból Szicíliában.

A földcsuszamlás frontja legalább négy kilométer hosszú, és egyre szélesedik. Földcsuszamlás miatt egész városrészeket kellett kiüríteni a szicíliai Niscemiben – írja az Ansa hírügynökség. A kritikus zónában élő háromszáz családot, nagyjából ezer embert üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyezték el.

„A földcsuszamlás frontja legalább négy kilométer hosszú, és egyre szélesedik. Lesz egy vörös zóna, ahol a családok nem térhetnek vissza az otthonukba. A regionális kormányzat előkészíti a természeti katasztrófa kihirdetésére vonatkozó intézkedést” – mondta a település polgármestere, Massimiliano Conti.

A földcsuszamlások korábban elzárták a Gela és Catania közötti autóutat, és a közösségi oldalakon terjedő drónfelvételek tanúsága szerint már több ház és jármű is a mélybe zuhant Niscemiben. „Féltjük az életünket és az otthonunkat. Tegnap este egy rokonunknál alhattunk, de nem tudjuk, mit tegyünk” – mondta egy helybeli a hírügynökségnek. A földcsuszamlások azután sújtják Szicíliát, hogy a szigetet a múlt héten elérte a Harry ciklon.

