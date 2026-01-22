Rendhagyó tiltást vezetnek be egy olaszországi síparadicsomban

Crans-Montanában szilveszter éjjel negyven ember halt meg, többségükben kamaszok, közöttük hat olasz, 116-an pedig megsérültek. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet a mennyezethez túl közel került csillagszórók okozták.

A courmayeuri városháza kedden közleményben jelentette be, hogy a tilalom „nyílt láng és mindenféle pirotechnikai eszköz beltéri használatára érvényes, különös tekintettel a nyilvános helyekre”.

Roberto Rota, Courmayeur polgármestere közölte, hogy a tilalom „szükséges és sürgős” volt.

A crans-montanai katasztrófa óta az olasz önkormányzatok fokozták az ellenőrzést az éjszakai szórakozóhelyeken, ellenőrizve a befogadóképesség betartását, a vészkijáratok meglétét és a tűzvédelmi intézkedéseket. Januárban több klubot és diszkót zártak be biztonsági ellenőrzések következtében.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya a csillagszórók beltéri használatának országos betiltását tervezi. A crans-montanai tragédia óta több svájci kanton már betiltotta ezeket az eszközöket.