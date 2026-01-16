Háborúba mennek a Lynx lövészpáncélosok

A német hadiipari vállalat külön kiemelte, hogy eddig csak a járművek kiértékelése folyt Ukrajnában, de még egyetlen Lynxet sem vetettek harcba. A tavalyi év végén kötött megállapodás értelmében az első öt lövészpáncélost ajándékba adja a német kormány.

A Rheinmetall azt reméli, hogy ez a szállítás megnyithatja az utat egy nagyobb, több tíz millió eurós megrendelés előtt.

Sajtóértesülések szerint arról is szó van, hogy a német cég gyárat épít Ukrajnában, és a KF41 lövészpáncélosok egy részét már helyben fogják összeszerelni.

Az Army Recognition szerint az eddigi próbák elsősorban arra szolgáltak, hogy az ukrán hadsereg igényeinek megfelelően alakíthassák ki a járműveket. Ezt a szaklap szerint nyilván megkönnyíthette, hogy az oroszokkal évek óta harcoló csapatok már rengeteg tapasztalatot szerezhettek más, nyugati lövészpáncélosokkal, mint például az amerikai M2 Bradleyvel, a svéd CV 90-nel, vagy a szintén német eredetű Marder harcjárművekkel.

Rheinmetall will provide Ukraine with the first five Lynx KF41 IFVs, following a contract signed in December 2025. The first deliveries are planned for early 2026. The initial batch valued in the mid double-digit millions of euros, with funding provided by Germany. pic.twitter.com/XWGmvTDxs8 — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) January 12, 2026

Szakértők külön kiemelik, hogy a KF41-es védettsége a feladat veszélyességétől függően skálázható, vagyis kiegészítő elemek felszerelésével növelhető. A fejlesztők nagy figyelmet szenteltek a drónok és az aknák elleni védelemre is. Ezt egy aktív rendszer segíti, amely a felülről érkező támadásokat is képes elhárítani. Ugyanakkor a jármű fő fegyvere, a 30 milliméteres gépágyú, képes olyan lőszereket tüzelni, amelyek egy bizonyos, előre beállított távolságban felrobbannak és repeszfelhőt szórnak szét. A közeledő drónok vagy alacsonyan szálló repülőgépek, helikopterek ellen ez rendkívül hatékony lehet. De a fedezékek mögött vagy a lövészárkokban meghúzódó ellenséggel szemben ugyancsak eredményesen használható.

A Lynx harcjárművek a harckocsikkal is szembeszállhatnak, mert alkalmasak arra, hogy páncéltörő rakétákat indítsanak ellenük. Úgy tudni, az ukránoknak főleg az tetszik a KF41-ben, hogy tágas belső terében, védetten tudja az ellenséges állások közvetlen közelébe vinni a támadó gyalogságot, mialatt a saját fegyvereivel pontos és rendkívül pusztító tűztámogatást ad neki.

Védelemben pedig a Lynx egyfajta vadászharcot vívhat.

Érzékeny felderítő műszereivel már nagy távolságból kiszúrhatja a támadókat, akikre aztán precíz tűzcsapásokat mérhet, méghozzá olyan messziről, ahonnan az ellenség legtöbbször még nem tud visszalőni. Az ilyen harceljárást nagyban segíti a jármű mozgékonysága, ami lehetővé teszi, hogy egy-egy sikeres ellentámadást követően gyorsan tüzelőállást változtasson.

A hamarosan Ukrajnába érkező első öt Lynx nyilván nem fogja megváltoztatni a háború menetét. A Rheinmetall viszont abban bízik, hogy a harctéri tapasztalatok egyrészt további – méghozzá nagy mennyiségű – megrendeléshez vezethetnek, másrészt jelentősen hozzájárulnak a Lynx továbbfejlesztéséhez, illetve újabb külföldi vevőket nyerhetnek meg. Hiszen egy fegyver számára nincs jobb reklám annál mint, hogy már éles harchelyzetben is bevetették és ott kitűnően helyt állt.