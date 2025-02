Most talán megoldódik az „évszázad rejtélye” – videó

A következő hetekben az Ocean Infinity amerikai kutatócég az Armada 78 06 kutatóhajót és automata víz alatti kutatórobotokat (AUV) vet be, hogy a tengerfenéken keresse a rejtélyesen eltűnt Boeing 777-es típusú utasszállító repülőgép nyomait.

A kutatás 18 hónapig tart majd, és egy körülbelül 15 ezer négyzetkilométeres területre összpontosul, a keresés során pedig különös figyelmet fordítanak azokra a helyekre - mintegy 1500 kilométerre a nyugat-ausztráliai Perth partjaitól - ahol a kutatók szerint a roncs nagy valószínűséggel megtalálható.

Renewed search for #MalaysianAirlines #FlightMH370. #OceanInfinity basedin #Austin #Texas is on the job again.This would meanthat families of passengerson board will be able to hear https://t.co/ecmzC013jG disappeared on 8 March2014 while on flight from #KualaLumpur to #Beijing pic.twitter.com/48dOUGDSRC