2025. december 21. vasárnap
Az Ohridi-tó. Forrás: X / Kevin Waddle
Nyitókép: Forrás: X / Kevin Waddle

Víz alá vitték a karácsonyfát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vízálló díszekkel és fényekkel díszített karácsonyfát állítottak fel északmacedón búvárok az Ohridi-tóban - olvasható az Amfora búváregyesület Facebook-oldalán.

A karácsonyi és újévi ünnepekre készülve a ritka betegségekkel küzdő gyerekek problémáira szeretnék felhívni a figyelmet a búvárok ezzel az akcióval. A Reuters videót is közzétett erről.

A víz alatti karácsonyfaállításnak több mint húsz éves hagyománya van, a búvárok mindig valamilyen jótékonysági szervezetre vagy valamilyen égető problémára szeretnék ráirányítani a figyelmet a karácsonyfával.

Az Ohridi-tó keleti részén található Csont-öbölben egy rekonstruált őskori cölöpház-település található az időszámításunk előtti 1200-700-as évekből. A régészeti helyszín az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság az Ohridi-tó környékén. A víz alatti karácsonyfát ebben az öbölben állították fel, és a tó kristálytiszta vizén keresztül tökéletesen látszanak díszei és fényei.

búvár

karácsonyfa

ohridi-tó

