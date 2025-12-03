ARÉNA - PODCASTOK
NASHVILLE, TENNESSEE - DECEMBER 2: House of Representative-elect Republican Matt Van Epps delivers his victory speech at Millennium Hotel Maxwell House Nashville on December 2, 2025 in Nashville, Tennessee. Tennessees 7th district elected Republican Matt Van Epps in a special election to fill a House of Representatives seat vacated by the resignation of Republican Mark Green earlier this year. Van Epps defeated Democratic nominee Aftyn Behn. (Photo by Brett Carlsen/Getty Images)
Nyitókép: Brett Carlsen, Getty Images

Donald Trump is gratulált, fontos republikánus választási győzelem született

Infostart / MTI

A republikánus jelölt nyerte Tennessee állam időközi, országos figyelemmel kísért kongresszusi választását kedden az Egyesült Államokban.

Az amerikai elnök által támogatott Matt Van Epps győzelmével a Republikánus Párt növelni tudta szűk többségét a képviselőházban, a Kongresszus alsóházában.

A Demokrata Párt színeiben a progresszív politikai irányt képviselő Aftyn Behn indult.

A 2024-es elnökválasztáson a körzetet Donald Trump 20 százalékpontot meghaladó különbséggel nyerte, a republikánus fölény most 9 százalékpont volt.

A győztes Matt Van Epps győzelme után kiadott közleményében a választást „meghatározó pillanatnak” nevezte Tennessee állam számára, és egyben az ország politikai irányára nézve.

Az elnök közösségi oldalán reagált, és gratulált a republikánus jelölt győzelméhez.

Aftyn Behn saját maga számára győzelemnek nevezte a választási vereséget, a szűkülő republikánus fölényre utalt, és úgy vélte, hogy a választók nyitottabbá váltak az általa képviselt progresszív politikára.

Tennessee-ben azt követően kellett időközi kongresszusi választást tartani, hogy a tavaly nagy többséggel újraválasztott republikánus Mark Green lemondott mandátumáról.

Az időközi választás tétje volt a republikánusok szűk többségének növelése, vagy olvadása. Matt Van Epps győzelmével 220 képviselője lesz a Republikánus Pártnak, míg a demokraták 213 szavazattal rendelkeznek.

Az amerikai képviselőház általános választását egy év múlva, 2026 novemberében tartják.

