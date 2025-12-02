ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.75
usd:
328.01
bux:
109816.05
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Arkagyij Rotenberg milliárdos.
Nyitókép: Mikhail Svetlov, Getty Images

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Infostart

Amerikai sajtóértesülések szerint a Vlagyimir Putyinhoz legközelebbi vállalkozók óriási üzletekről tárgyaltak amerikai cégekkel.

A The Wall Street Journal (WJS) szellőztette meg, hogy a Putyin elnökhöz legközelebb álló oligarchák titkos megbeszéléseket folyattak amerikai üzletemberekkel. Úgy tudni ezek a találkozók szorosan köthetőek az ukrajnai háború lezárását célzózó béketárgyalásokhoz. Az amerikai újság azt írja, hogy Gennagyij Tyimcsenko, Jurij Kovalcsuk, valamint a Rotenberg fivérek, Arkagyij és Borisz megbízottaik útján léptek kapcsolatba neves amerikai cégek vezetőivel. Egyébként mind a négy orosz mágnás régóta szerepel különböző szankciós listákon, mivel közvetlen kapcsolatban állnak a legfelsőbb orosz állami vezetéssel.

Ami igazán figyelemreméltó az az, hogy miről is folytak az egyezkedések. A WSJ forrásai és európai hírszerző tisztek azt állítják, hogy a ritkaföldfémek bányászatáról, a gázkitermelés, sőt a felrobbantott Északi Áramlat-2 helyreállításáról és újbóli üzembe helyezéséről egyezkedtek.

Vagyis amint véget ér az ukrajnai háború, Vlagyimir Putyin belső köre jelentős új vagyonhoz juthat

- közölte az amerikai lap. Állítólag az orosz üzleti mogulok koncessziókat ajánlottak az amerikai cégeknek az Ohotszki-tengeren és további négy régióban történő gázkitermelésre. Emellett lehetőségeket kínáltak ritkaföldfémek bányászatára a sarkvidéken található, Norilszk környékén, az ottani nikkel lelőhelyek közelében, valamint hat másik szibériai körzetben.

Gennagyij Tyimcsenkohoz név szerint is köthető egyik biznisz a sarkvidéki földgázkitermelésben való amerikai részvétel lenne. Méghozzá nem is akárkinek ajánlottak részesedést, hanem annak a Gentry Beach-nek, aki az ifjabb Donald Trump egyetemi barátja, és nem mellesleg a jelenlegi elnök választási kampányának jelentős finanszírozója - árulta el a The Wall Street Journal.

Ugyancsak furcsa összefüggésekre világított rá a Szabadság Rádió egyik adásában.Mint kiderült, Oroszország legfontosabb ritkaföldfém előállító cégét, a Szolikamszk Magnezium-ot, a Kreml átadta az állami atomenergetikai vállalatnak. Viszont a Roszatom tudományos tanácsának tagja nem más mint az a Mihail Kovalcsuk akinek testvére, Jurij az orosz elnök legbelsőbb köréhez tartozik, és éppen amerikai befektetőket akar bevonni a ritkaföldfém bányászatba. Arra is fény derült, hogy Vlagyimir Putyin másik, régi támogatója, Arkagyij Rotenberg vállalkozása, a Sztrojgazmontazs építette az Északi Áramlat gázvezetékek egy részét.

Rotenberg is amerikai üzlettársakat keres, hogy velük közösen állítsa helyre az egykor Európát ellátó gázvezetékeket, és persze üzemeltesse is majd azokat.

A WSJ további nyomozása azt is feltárta, hogy számos amerikai vállalat már most igyekszik üzleti kapcsolatokat kiépíteni az oroszokkal. Például az Exxon olajtársaság és a milliárdos Todd Boehly azt fontolgatja, hogy felvásárolná a Lukoil eszközeit, amiket az orosz vállalat a szankciók miatt nem használhat. Donald Trump kampányának másik támogatója, Stephen Lynch pedig engedélyt kért Washingtontól, hogy betársuljon az Északi Áramlat-2-be, míg az Elliott Investment Management szívesen beszállna a Török Áramlat gázvezeték működtetésébe. Ugyanakkor Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője meglátogatta a NASA-t, a Boeinget és a SpaceX-et. Nyilván nem egyszerű kíváncsiságból tette, hanem azért mert az orosz űripari cég amerikai partnereket keres.

De a WJS nemrég arról is hírt adott, hogy az ExxonMobil olajtársaság vezetői titkos tárgyalásokat folytattak Igor Szecsinnel, a Rosznyeft vezetőjével. Arról egyeztettek, hogy milyen feltételekkel térhetne vissza az amerikai vállalat a Szahalin-1 projektbe. Ezt azonban a cikk megjelenése után az Exxon vezérigazgatója cáfolta, és közölte: egyelőre kizárt, hogy a vállalt újból az oroszokkal üzleteljen.

A felsorolt puhatolózások a new york-i újság szerint szoros kapcsolatban állanak Donald Trump ukrajnai béketervével.

A lap emlékeztet rá, hogy az elnök a háború lezárását ugyanúgy üzleti oldalról közelíti, mint ahogy minden más eddigi külpolitikai lépését is ez mozgatta. Ezzel teljesen egybevág, hogy Putyin elnök külön megbízottja, Kirill Dmitrijev a békekötéssel kapcsolatos tárgyalásokon szóba hozta a gazdasági együttműködés lehetőségeit is. A Trump-kormány tisztviselőinek azt javasolta, hogy az USA vegyen részt Ukrajna újjáépítésében, amihez felhasználhatnák az orosz központi bank mintegy háromszáz milliárd dolláros, befagyasztott vagyonát. Ez az elképzelés viszont szöges ellentétben áll azzal az európai tervel, hogy a lefoglalt orosz vagyont úgy vegyék igénybe a rekonstrukcióhoz, hogy azon egyetlen amerikai vállalat se keressen egy centet se.

Címképünkön Vlagyimir Putyin orosz elnök és egyik legrégebbi szövetségese, Arkagyij Rotenberg milliárdos üzletember

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

újjáépítés

orosz-ukrán-konfliktus

orosz-amerikai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak
Amerikai sajtóértesülések szerint a Vlagyimir Putyinhoz legközelebbi vállalkozók óriási üzletekről tárgyaltak amerikai cégekkel.
 

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy?

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

37 országból érkezett 136 külföldi zsoldos van ukrán fogságban

Újabb cseh állampolgár esett el Ukrajnában

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre

Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre

A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - közölte az NGM.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?

Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?

A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Meanwhile, Zelensky says some things "still need to be worked out" in the draft peace plan, but the US is taking "serious steps" to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 19:37
Évtizedekig elég lehet minden akkumulátorba a lítium, amit egy fucsa helyen találtak Amerikában
2025. december 2. 19:26
37 országból érkezett 136 külföldi zsoldos van ukrán fogságban
×
×
×
×