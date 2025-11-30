ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Infostart / MTI

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában arra kérdésre válaszolva, hogy pénteken mért csak fél órával azt követően kezdődött az orosz-magyar csúcstalálkozó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Kremlbe érkezett, azt mondta, hogy a magyar kormányfő a helyszínen készült a tárgyalásokra, amelyek később csaknem négy órán át tartottak.

"Itt, a Kremlben készült a tárgyalásokra. Minden feltétel biztosítva volt ehhez"

- mondta a szóvivő.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés számára napról napra romlik a helyzet mind a frontokon, mind az országon belül. Úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre "jelenleg rengeteg szereplő gyakorol nyomást", és ez az egyik oka annak, hogy nem tud megbirkózni a válsággal.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva, azt hangoztatta, hogy

Európa önmaga zárta ki magát az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokból azzal, hogy megsértette az összes korábbi megállapodást.

"Európa megbuktatta a 2014 februárjában megkötött eredeti rendezési megállapodást, és semmit sem tett, amikor az (ukrán) ellenzékiek a dokumentum aláírását követő reggelen elfoglalták az összes kormányzati intézményt. Európa ugyanúgy megbuktatta a minszki megállapodásokat is" - mondta.

"Legutóbb ez 2022 áprilisában történt, amikor Boris Johnson (akkori brit miniszterelnök) követelésére, Európa ellenállásának teljes hiányában - ha nem a beleegyezése mellett - elbuktak az isztambuli megállapodások" - tette hozzá.

"Ez gyakorlatilag nem volt téma" az orosz-amerikai tárgyalásokon - hangoztatta Lavrov az európai országok ukrajnai tárgyalásokon való részvételének lehetőségével kapcsolatban.

