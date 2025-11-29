ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
A-60 Szokol, orosz lézerfegyverrel felszerelt repülőgép.
Nyitókép: Wikipédia

Ritka és rendkívül értékes orosz repülőket lőttek szét az ukránok

Infostart

A Fekete-tenger partján lévő Taganrog városát ért rakéta- és dróntámadás következtében súlyos károk keletkeztek a Berijev cég repülőgép-javító üzemében, és megsemmisült két rendkívül ritka gép is.

Az ukránok cirkálórakétákkal és öngyilkos drónokkal támadták a Berijev vállalat üzemét, ahol elsősorban nagy hatótávolságú, atomfegyverek hordozására is alkalmas bombázógépek karbantartása és javítása folyt. Emellett a gyárépületek előtt álló két, különleges repülőgép is odaveszett.

A műholdfelvétlek alapján elsőre hagyományos, négy hajtóműves szállítógépeknek tűntek, ám a képek alaposan vizsgálatával a The Aviationist szakértői kiderítették, hogy igencsak különleges légi járművek lehettek. Az egyik egy A-60 jelzésű, lézerfegyverrel felszerelt harci gép, míg a másik a legújabb fejlesztésű, A-100LL légi radarállomás és repülésiránytó központ kísérleti példánya volt.

A két gép közül kétségtelenül az A-60-as a különlegesebb. Ennek tervei még a múlt évszázad 80-as éveiben, az űrfegyverkezési verseny idején születettek. Az amerikaiakhoz hasonlóan az oroszok is úgy gondolták, hogy az ellenséges atomrakétákat repülőgépekre telepített sugárfegyverekkel fogják leszedni. Mivel a technika akkori szintjén ehhez csak jókora méretű lézert tudtak előállítani, a hordozására is egy elég nagy repülőgépet szántak. Az USA-ban a Boeing cég a B-747 óriásgépből hozta létre a YAL-1 jelzésű kísérleti lézerhordozót. A szovjet mérnökök pedig az akkoriban igen korszerűnek számító Il-76 szállítógép egyik példányát alakították át. Az egyetlen A-60-as jelű példány később szerencsétlenül járt, így kénytelen voltak egy másikat építeni.

A kísérletek azonban a Szovjetunió széthullása és ezzel a hidegháború befejeződése után mindkét oldalon leálltak. Oroszországban elsősorban azért, mert az ország mély pénzügyi válságba zuhant, az USA-ban pedig a kommunista birodalom bukását követően úgy ítélték meg, hogy már nincs szükség a YAL-1-re.

A lézerfegyverek iránti érdeklődés viszont mindig megmaradt, és az Ukrajna elleni orosz inváziót követően még jócskán fel is élénkült. Az Egyesült Államokban különösen a Donald Trump által meghirdetett Arany Kupola rakétavédelmi program miatt, amelyben fontos szerepet szánnak a lézerágyúknak. Persze Oroszország is hasonló fejlesztésekbe kezdett, amelyekhez elővették a több évtizede porosodó, egyetlen A-60-ast is. Ám a géppel folytatott kísérleteknek az ukrán légitámadás most véget vetett. Mivel ebből a gépből nem épült több,

nyugati megfigyelők szerint az A-60-as megsemmisülése súlyos csapást jelent az orosz lézerfegyver-fejlesztésre.

Valamivel kevésbé egzotikus, viszont legalább ennyire fontos lehetett a másik, Taganrogban szétbombázott orosz repülő is. A támadást megelőzően készült képeken ugyanis jól látszott a törzs tetején lévő két konzol, amelyekre a felderítéshez használt, hatalmas radardómot szerelték. Maga a lokátor nem volt a gépen, vélhetően azért, mert éppen a valamelyik üzemcsarnokban végezhettek rajta munkálatokat. Mivel a gyár épületei is súlyosan megrongálódtak, nem kizárt, hogy a legújabb orosz radar ugyancsak megsérülhetett.

A taganrogi Berijev központ az orosz stratégiai légierő egyik legfontosabb javító és karbantartó bázisa is. Amerikai források szinte biztosra veszik, hogy az ukrán támadás idején is lehetett ott a Tu-95 (NATO kódja Bear) nehézbombázókból, vagy ezek tengerészeti változataiból, a Tu-142-ekből néhány. Ha igen, akkor ezek nagy valószínűséggel meg is sérültek. Ezzel tovább apadhatott az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő légiflotta amúgy is megtépázott állománya.

Pár hónapja az ukránok a „Pókháló hadműveletnek" nevezett, összehangolt akcióval több, bombázásokhoz használt repülőtérre mértek dróncapásokat, méghozzá mélyen az orosz hátországban. Kijevben akkor azt közölték, hogy a támadások következtében az orosz stratégiai bombázóerők több mint harminc százalékát harcképtelenné tették. A taganrogi javítóbázis elleni támadás ezt a veszteséget fokozhatta tovább. Az ukránok számára egyébként azért kiemelt fontosságúak az orosz nehézbombázók, mert ezekről indítják azokat a cirkálórakétákat, amelyekkel az ukrán városok áramellátó és hőközpontjait pusztítják az oroszok. A támadások célja, hogy a fűtés és áram nélkül maradó civilek rákényszerítsék a kijevi vezetést a harcok feladására.

