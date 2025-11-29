ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A törökországi Sapanca-tó víztükre.
Nyitókép: Pixabay

Előbukkant egy 1500 éves templom a csökkenő vízszint miatt egy tóból

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Eddig a víz alatt rejtőző romokat találtak Törökországban. Az egykori templom a régészek szerint a korai kereszténység időszakában épült.

A törökországi Sapanca-tó vízszintje csökken, ennek köszönhetően egy bizánci kori mozaikpadlós építményt fedeztek fel – írja a Heritage Daily alapján a 24.hu.

Sapanca polgármestere szerint már évek óta hírek terjedtek a tóban található épület maradványairól, azonban azok csak most bukkantak elő a víz alól.

A Sakaryai Egyetem Művészettörténeti Tanszékének régészei úgy vélik, az építmény egykor korai keresztény templom vagy kisebb kápolna lehetett. A feltárt struktúra téglalap alakú, falait faragott kövek és márvány alkotja, míg belsejében töredékes, de felismerhető mozaikok találhatóak.

Padlóját világos csempék és nagyobb márványdarabok fedik, amelyeknek geometrikus mintázatban való elrendezése arra utal, hogy díszítő elemként funkcionáltak.

A feltárást segítő kutatóasszisztens szerint a mozaikok építési technikája és a díszítő elemek arra utalnak, hogy a lelőhely a IV. és VI. század közzé tehető.

Kezdőlap    Külföld    Előbukkant egy 1500 éves templom a csökkenő vízszint miatt egy tóból

törökország

régészet

templom

kereszténység

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Orbán Viktor kormányfő Nyíregyházára utazott, a városban a Digitális Polgári Körök országjárásának második állomását tartják. A kormányfőt felszólalása előtt a Nyíregyházi Napló főszerkesztője kérdezte.
 

Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában

Orbán Viktor értékelte a moszkvai útját

Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül"

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

A widening corruption scandal forced Ukraine's second most powerful person, Andriy Yermak, to resign.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 29. 15:15
Megszűnt a világszerte ismert érme gyártása – értékes, ha van otthon valakinél?
2025. november 29. 11:35
Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában
×
×
×
×