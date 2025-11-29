Előbukkant egy 1500 éves templom a csökkenő vízszint miatt egy tóból

A törökországi Sapanca-tó vízszintje csökken, ennek köszönhetően egy bizánci kori mozaikpadlós építményt fedeztek fel – írja a Heritage Daily alapján a 24.hu.

Sapanca polgármestere szerint már évek óta hírek terjedtek a tóban található épület maradványairól, azonban azok csak most bukkantak elő a víz alól.

A Sakaryai Egyetem Művészettörténeti Tanszékének régészei úgy vélik, az építmény egykor korai keresztény templom vagy kisebb kápolna lehetett. A feltárt struktúra téglalap alakú, falait faragott kövek és márvány alkotja, míg belsejében töredékes, de felismerhető mozaikok találhatóak.

Padlóját világos csempék és nagyobb márványdarabok fedik, amelyeknek geometrikus mintázatban való elrendezése arra utal, hogy díszítő elemként funkcionáltak.

A feltárást segítő kutatóasszisztens szerint a mozaikok építési technikája és a díszítő elemek arra utalnak, hogy a lelőhely a IV. és VI. század közzé tehető.