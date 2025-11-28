Leépítés és nagy átalakítás a német külügyminisztériumban

Sajtóértesülések szerint Johann Wadephul külügyminiszter utasítására két államtitkár erről már tájékoztatta is az alkalmazottakat egy levélben. Ez tartalmazta a fő célokat, azaz a biztonságpolitika erőteljesebb képviseletét, a nemzetközi rend előmozdítását, valamint az ország gazdasági fejlődésének kiszolgálását.

A levél szerint a Bundestag jelenlegi törvényhozási ciklusának végéig, 2029-ig mintegy 570 állást szüntetnének meg, elsősorban a berlini központban.

„Akik hatékonyan akarják kezelni a 21. század hatalmas kihívásait, és biztonság- és gazdaságvezérelt külpolitikát kívánnak folytatni, azoknak még világosabban és merészebben kell meghatározniuk a prioritásaikat” – szögezte le a miniszteri üzenet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a külügyi szolgálat tevékenységének összhangban kell lennie nemcsak az ország, de Európa érdekeivel és célkitűzéseivel is.

A Die Zeit beszámolója szerint a német külügyminisztérium közel 3100 alkalmazottat foglalkoztat központjában, és több mint 3200-at a körülbelül 230 külföldi diplomáciai képviseleten. A megkezdett átszervezés egyben a nyolc százalékos „kötelező” létszámleépítés alapját is jelenti. Ez jelentős számú munkahely megszüntetéséhez vezet.

Az üzenet kitér arra, hogy a berlini központban az eddigi, elsősorban a kétoldalú kapcsolatok alakításáért felelős kompetenciákat regionálisan szervezett „országosztályokba” csoportosítják át. Az alapvető biztonságpolitikai illetékességeket a biztonságpolitikai osztály egyesíti.

Az említett hatáskörök közé tartozik Németországnak a NATO-ban és az Európai Unióban betöltött szerepe, a leszerelés és a fegyverexport ellenőrzése, továbbá a kiberbiztonság.

Az európai uniós politikáért felelős osztály integrálja a külkereskedelmit, valamint az energia- és az éghajlatpolitikáért felelőst. A nemzetközi rend elősegítésében illetékes részleg felelősségi körébe tartozik az ENSZ-szel és az emberi jogokkal foglalkozó politika alakítása, továbbá a humanitárius segítségnyújtás is.

Az átszervezés fő irányát tartalmazó struktúra várhatóan a jövő nyáron lép életbe. A levél szerint ez minden valószínűség szerint a külügyminisztérium évtizedek óta legnagyobb strukturális reformja.

Alapvető cél mindenekelőtt a jelenlegi meglehetősen „drámai” nemzetközi trendekhez való alkalmazkodás. A kontinensen és a világban zajló változások gyors ütemben hatnak Németországra. Mindez szükségesé teszi az átszervezést, a munkamódszer megváltoztatását – szögezték le az aláírók.