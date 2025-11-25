El kell ismerni? – Korszakos uniós döntés születhetett a melegházasságról

Az ügy előzménye, hogy

két, Németországban összeházasodott lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését,

de házasságuk lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát.

Az uniós bíróság kedden kihirdetett ítéletében megállapította, hogy egy olyan házasság elismerésének a megtagadása, amelyet két uniós polgár jogszerűen kötött egy másik tagállamban, ellentétes az uniós joggal. Ez a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlásának korlátozását jelenti, ami sérti ezt a szabadságot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot - írták.

A tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot - jelentették ki.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba. A tagállamok továbbá mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az ilyen házasságok elismerésének módjait illetően. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy egyetlen módot ír elő a más tagállamban kötött házasságok elismerésére, például a házassági anyakönyvi kivonatnak az anyakönyvi nyilvántartásba való bejegyzését, akkor ezt a módot az azonos nemű személyek közötti házasságok tekintetében is alkalmaznia kell - szögezte le ítéletében az uniós bíróság.