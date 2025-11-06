ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.04
usd:
334.28
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Súlyos a helyzet Németországban, az államtól vár segítséget az összeomlással fenyegetett acélipar

Infostart

Aligha véletlen, hogy nem sokkal az autóipari csúcs után Friedrich Merz kancellár hasonló válságtanácskozásra invitálta a német acélipar képviselőt. A cél ugyanis a nagy hagyományokkal rendelkező iparág talpra állítása.

Szakértők szerint az autóipar válsága az acélipart is nagymértékben sújtja, mint ahogy az ázsiai, mindenekelőtt az alacsony költségű kínai versenytársak erős piaci jelenléte is. A legfrissebb adatok szerint a helyzet annyira súlyos, hogy több tízezer acélipari vállalati alkalmazott munkahelye forog kockán.

A rendkívüli csúcstalálkozóra a kancellár az acélipari konszernek, illetve az érintett tartományok képviselőt hívta meg hivatalába.

Német portálok idézték az egyik leghíresebb acélipari vállalat, a Thyssenkrupp Steel Europe vezérigazgatóját, aki konkrét megoldásokat sürgetett a csúcs előtt, mindenekelőtt azt, hogy a kormány magasabb vámokat vessen ki a Kínából származó acélimportra.

Az egyik fő „acélipari tartomány”, Alsó-Szászország miniszterelnöke ugyancsak állást foglalt amellett, hogy az európai termékeket részesítsék előnyben az ázsiaival szemben. Egyidejűleg biztosítékokat követelt a „zöld acélra” való megfizethető átállás támogatására.

Elemzők ezzel kapcsolatban utaltak arra, hogy a német acélipar hosszabb ideje szenved az olcsó, főleg ázsiai verseny miatt. Emellett

az amerikai elnök vámjai is megnehezítik az exportot.

Akárcsak az egy hónappal ezelőtti autóipari válságcsúcson, a mostanin is részt vett a kancellár mellett Lars Klingbeil pénzügyminiszter, valamint Katherina Reiche gazdasági és Bärbel Bas munkaügyi miniszter. Friedrich Merz a találkozó előtti nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az ágazatnak nyújtandó támogatásra kívánnak összpontosítani.

„Legalább egy pontban széles körű egyetértés van a résztvevők között, mégpedig abban, hogy a cél a németországi acéltermelés hosszú távú fenntartása” – fogalmazott a kancellár. Ez vitathatatlan a koalíciós pártok között, és mind az ellenzék, mind a szakszervezetek, mind az ipar ezt követeli – tette hozzá.

A Német Acélipari Szövetség szerint körülbelül 80 ezren dolgoznak még a német acéliparban. A szervezet szerint gondoskodni kell arról is, hogy Németország – mint Európa első számú acéltermelője – továbbra is maga termelhessen acélt, legyen szó az építőipar, az autóipar vagy a védelmi ipar igényeinek kielégítéséről. Az acélimporttól való túlzott függőség ugyanis kockázatot jelentene a német gazdaságra.

Az IG Metall szakszervezet alelnöke szerint az ágazat válságban van, a nyomás óriási.

Ugyanakkor széles körű egyetértés van abban, hogy az acélipart Németországban tartsák. Az idézett szakszervezeti vezető, Jürgen Kerner szerint az okot a magas energiaárak, az alacsonyabb kereslet – egyebek között az autóiparban –, az olcsó, mindenekelőtt a kínai acélimport, az amerikai vámok, és a klímabarátabb acéltermelésre való nehéz, illetve költséges átállás jelentik. Mindez megviseli a német acélipart, ami miatt gyors eredményekre van szükség. Ellenkező esetben a német acélipar összeomlik – jelentette ki.

Értesülések szerint várható, hogy a késő esti órákra az előrelépés reményében megállapodás szülteik.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos a helyzet Németországban, az államtól vár segítséget az összeomlással fenyegetett acélipar

németország

csúcstalálkozó

acélipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

World leaders address COP30 climate summit in Belém and take aim at Trump record on climate change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 20:14
Megkezdődött a nagy orosz olajátterelés
2025. november 6. 19:30
A katonaságot is be kell vetni a medvék ellen, annyira eldurvultak a támadások Japánban
×
×
×
×