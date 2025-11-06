Súlyos a helyzet Németországban, az államtól vár segítséget az összeomlással fenyegetett acélipar

Szakértők szerint az autóipar válsága az acélipart is nagymértékben sújtja, mint ahogy az ázsiai, mindenekelőtt az alacsony költségű kínai versenytársak erős piaci jelenléte is. A legfrissebb adatok szerint a helyzet annyira súlyos, hogy több tízezer acélipari vállalati alkalmazott munkahelye forog kockán.

A rendkívüli csúcstalálkozóra a kancellár az acélipari konszernek, illetve az érintett tartományok képviselőt hívta meg hivatalába.

Német portálok idézték az egyik leghíresebb acélipari vállalat, a Thyssenkrupp Steel Europe vezérigazgatóját, aki konkrét megoldásokat sürgetett a csúcs előtt, mindenekelőtt azt, hogy a kormány magasabb vámokat vessen ki a Kínából származó acélimportra.

Az egyik fő „acélipari tartomány”, Alsó-Szászország miniszterelnöke ugyancsak állást foglalt amellett, hogy az európai termékeket részesítsék előnyben az ázsiaival szemben. Egyidejűleg biztosítékokat követelt a „zöld acélra” való megfizethető átállás támogatására.

Elemzők ezzel kapcsolatban utaltak arra, hogy a német acélipar hosszabb ideje szenved az olcsó, főleg ázsiai verseny miatt. Emellett

az amerikai elnök vámjai is megnehezítik az exportot.

Akárcsak az egy hónappal ezelőtti autóipari válságcsúcson, a mostanin is részt vett a kancellár mellett Lars Klingbeil pénzügyminiszter, valamint Katherina Reiche gazdasági és Bärbel Bas munkaügyi miniszter. Friedrich Merz a találkozó előtti nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az ágazatnak nyújtandó támogatásra kívánnak összpontosítani.

„Legalább egy pontban széles körű egyetértés van a résztvevők között, mégpedig abban, hogy a cél a németországi acéltermelés hosszú távú fenntartása” – fogalmazott a kancellár. Ez vitathatatlan a koalíciós pártok között, és mind az ellenzék, mind a szakszervezetek, mind az ipar ezt követeli – tette hozzá.

A Német Acélipari Szövetség szerint körülbelül 80 ezren dolgoznak még a német acéliparban. A szervezet szerint gondoskodni kell arról is, hogy Németország – mint Európa első számú acéltermelője – továbbra is maga termelhessen acélt, legyen szó az építőipar, az autóipar vagy a védelmi ipar igényeinek kielégítéséről. Az acélimporttól való túlzott függőség ugyanis kockázatot jelentene a német gazdaságra.

Az IG Metall szakszervezet alelnöke szerint az ágazat válságban van, a nyomás óriási.

Ugyanakkor széles körű egyetértés van abban, hogy az acélipart Németországban tartsák. Az idézett szakszervezeti vezető, Jürgen Kerner szerint az okot a magas energiaárak, az alacsonyabb kereslet – egyebek között az autóiparban –, az olcsó, mindenekelőtt a kínai acélimport, az amerikai vámok, és a klímabarátabb acéltermelésre való nehéz, illetve költséges átállás jelentik. Mindez megviseli a német acélipart, ami miatt gyors eredményekre van szükség. Ellenkező esetben a német acélipar összeomlik – jelentette ki.

Értesülések szerint várható, hogy a késő esti órákra az előrelépés reményében megállapodás szülteik.