A Meyer Burger (Industries) német vállalat napelemmodul-gyára a németországi Freibergben 2022. december 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Mélyponton a német ipar versenyképessége, a miniszter fitneszprogramot sürget

Infostart

Rendszeresen kérdezi a müncheni székhelyű Ifo kutatóintézet a vállalatokat arról, hogy miként értékelik a német ipar versenyképességét. Az adatok szerint az értékelés lesújtó, és negatív rekordot jelent.

A német portálok beszámolói szerint októberben a megkérdezett vállalatok 36,6 százaléka minden idők legalacsonyabb szintjére "érdemesítette" az ipar versenyképességét az EU-n kívüli országokhoz viszonyítva. Az előző felmérés júliusban készült, akkor ez az értékelés 24,7 százalékos volt.

Ami pedig az EU-n belüli helyzetet illeti, a müncheni székhelyű gazdaságkutat intézet felmérése arra mutatott rá, hogy az szintén negatív rekordot jelent. A júliusi felmérés szerint a vállalatok 12 százaléka értékelte úgy, hogy a többi tagállamhoz képest csökkent a német ipar versenyképessége, az októberi értékelés ugyanakkor már 21,5 százalékos volt.

Az újabb mélypont bizonyítja, hogy a szerkezeti problémák rendkívül súlyosan hatnak a gazdaságra - értékelte az adatokat az intézet felmérésekért felelős vezetője.

Klaus Wohlrabbe szerint mindez valamennyi ágazatot érinti, de különösen az energiaigényes vállalatokat.

Erre utal, hogy a vegyiparban a vállalatok több mint a fele számolt be a versenyképesség csökkenéséről, de hasonlóan magas, 47 százalékos visszaesést jelentettek az elektronikai ipar képviselői. A gépipari vállalatok esetében az adatok szerint a csökkenés 40 százalékos volt.

A strukturális problémák ismertek, most már csak kezelni kell azokat. Alapvető reformok nélkül fennáll az a veszély, hogy Németország még inkább lemarad nemzetközi összehasonlításban - fogalmazott az Ifo felelős képviselője.

Több német portál ezzel összefüggésben idézte a gazdasági minisztert, Katherina Reichét.

A koalíciós kormányban a CDU-t képviselő miniszter elismerte, hogy az ország strukturális válságban van. Nagyszabású reformokat sürgetett annak érdekében, hogy Németország vonzóbb üzleti helyszínné váljon.

A csúcsszintre való tartós visszatérés céljából átfogó szerkezetátalakítási programra van szükség - jelentette ki a miniszter. Ezzel kapcsolatban „átfogó fitneszprogramot", egy Agenda 2030 nevet viselő ütemtervet sürgetett.

németország

felmérés

gazdaság

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra
Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

