Nyitókép: Pixabay

Ittas mozdonyvezető okozott nagy bajt, 250 embert kellett kimenekíteni a vonatból

Infostart

Az eset Észak-Rajna-Vesztfáliában történt. A mozdonyvezető véralkoholszintje 2,67 ezrelék volt, jelenleg a pszichiátriai osztályon ápolják.

A mozdonyvezető erősen ittas állapotban vezette vasárnap délután az egyik regionális vonatot Észak-Rajna-Vesztfáliában, és akkora galibát okozott, hogy evakuálni kellett az utasokat – írja a tenyek.hu a Bild beszámolója alapján.

A tudósítás szerint a mozdonyvezető áthajtott a Rheda-Wiedenbrück nevű állomáson, majd hirtelen lefékezett. A kalauz számára a szag alapján hamar világossá vált, hogy a mozdonyvezető alkoholt fogyasztott. Azonnal jelentést tett a vasúti katasztrófavédelmi központnál, amely értesítette a szövetségi rendőrséget. Az incidens miatt átmenetileg leállt a vonatközlekedés a Gütersloh járásban.

A szondáztatás során kiderült, hogy a mozdonyvezető véralkoholszintje 2,67 ezrelék volt. A tűzoltóknak körülbelül 250 utast kellett kimenteniük, egy speciális peront állítottak fel, hogy mindenki biztonságosan át tudjon szállni egy másik szerelvényre. Maga a művelet azonban nem ment gyorsan: csaknem három órán át tartott, és jelentős fennakadásokat okozott a vasúti forgalomban.

A mozdonyvezető ellen vasúti forgalom veszélyeztetése miatt indult vizsgálat. Az 53 éves férfit a pszichiátriai osztályra szállították.

Kezdőlap    Külföld    Ittas mozdonyvezető okozott nagy bajt, 250 embert kellett kimenekíteni a vonatból

