ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.45
usd:
332.75
bux:
107390.94
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Amerikai dollárbankjegyeket számolnak egy hanoi bankban 2022. szeptember 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Luong Thai Linh

Kilőtt a milliárdosok vagyona

Infostart / MTI

A G20-országok milliárdosainak vagyona egy év alatt 16,5 százalékkal, 15 ezer 600 milliárd dollárra nőtt az Oxfam nemzetközi jótékonysági és humanitárius szervezet jelentése szerint.

„A G20 milliárdosainak 2200 milliárd dolláros vagyonnövekedése egy év alatt több, mint amennyi ahhoz kell, hogy 3,8 milliárd embert ki lehessen emelni a globális szegénységi küszöb alól" – áll a szervezet sajtóközleményében.

Az Oxfam emlékeztetett arra, hogy a G20-csoport elnökségét idén betöltő dél-afrikai kormány a november 22-23-i csúcstalálkozó egyik fő témájává jelölte ki az egyenlőtlenségek leküzdését.

Ennek keretében Dél-Afrika megbízást adott a G20 története első egyenlőtlenségi jelentésének elkészítésére, amit a Joseph Stiglitz Nobel-emlékdíjas közgazdász vezette szakbizottság állított össze. Joseph Stiglitz szerint a világ "egyenlőtlenségi vészhelyzettel" néz szembe – olvasható a közleményben. A bizottság szerint 2000 óta a leggazdagabbak 1 százalékához jutott a globális gazdaság által létrehozott minden 1 dollárból 41 cent.

Az Oxfam felszólítja a G20-országokat, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket a különösen magas vagyonnal rendelkező személyek hatékony megadóztatása kapcsán, miként erről a csoport vezetői a tavalyi Rio de Janeiró-i csúcstalálkozón megállapodtak.

Kezdőlap    Külföld    Kilőtt a milliárdosok vagyona

g20

oxfam

milliárdosok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Ha a mostani béketervre Kijevnek fix csomagként kell rábólintania, akkor nemet fog mondani, de van olyan megoldás, amellyel el lehet jutni az elfogadásig – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját

Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját

Egy mobil légvédelmi egység katonái egy FN-6-os hordozható légvédelmi rakétarendszerrel lőttek le egy alacsonyan repülő Kalibr cirkálórakétát. A probléma csak egy dologban van: az FN-6 kínai gyártmány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk

Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk

A megkérdezett vállalatok kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia yet to receive anything official from US on peace plan, Kremlin says

Russia yet to receive anything official from US on peace plan, Kremlin says

The draft provisions come across as heavily slanted towards Moscow, but Volodymyr Zelensky says he is ready to work with the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 14:51
Brüsszel felszólító levelet küld Olaszországnak
2025. november 21. 13:54
Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket
×
×
×
×