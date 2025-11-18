Szíria megszabadul az ujgur szélsőségesektől

A névtelenséget kérő források szerint a kiadatást Peking kérte, miután elvetette a damaszkuszi kormány azon elképzelését, hogy a dzsihadistákat az új szíriai hadserebe integrálják. Vang Ji kínai külügyminiszter hétfőn - szíriai kollégájával, a Pekingbe látogató Aszaad Haszan es-Sibanival folytatott egyeztetésén - hangsúlyozta, hogy Kína támogatja a béke megszilárdítását az arab országban, a megbeszélést követő sajtótájékoztatóján pedig aláhúzta: Szíria elkötelezett abban, hogy területén senki ne folytathasson Kína-ellenes tevékenységet.

Szíriába a 2011-ben kirobbant polgárháború nyomán több ezer iszlamista érkezett, hogy részt vegyenek az ország akkori elnöke, a végül 2024 decemberében megbuktatott Bassár el-Aszad és kormányzata elleni harcban. Az ujgurok a Turkesztáni Iszlám Párt (TIP) nevű, ujgurok alkotta iszlamista csoport tagjai voltak és főként a Szíria északnyugati részén lévő Idlibben működtek.

Az új, Ahmed es-Saraa vezette szíriai kormány többször hangoztatta abbéli szándékát, hogy feloszlat minden, az ország területén korábban aktív fegyveres csoportot.

December végén, nem sokkal Aszad megbuktatása után az új vezetés több egykori dzsihadistának - köztük legkevesebb egy ujgurnak - parancsnoki tisztséget adott az újjászervezett hadseregben, a Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (OSDH) nevű megfigyelőhálózat pedig úgy tudja, a fegyveres erőkön belül egy külön ujgur egységet is létrehoztak, amelynek soraiban 3200-4000 ember lehet.