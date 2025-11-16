Vlagyimir Putyin telefonált

"Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában" - áll a Kreml által kiadott közleményben.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint

a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor,

és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett.

Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását.