Visszavonultak az ukránok

A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az egymillió 157 ezer főt, az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek hat orosz harckocsit, húsz tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 490 drónt.

A vezérkar később közölte, hogy

az ukrán csapatok visszavonultak a Zaporizzsja megyei Novovaszilivszke térségéből,

és kedvezőbb védelmi pozíciókba helyezkedtek át. Az indoklás szerint a visszavonulás "a harcrendek átcsoportosítása, a harci érintkezési vonal konfigurációjának megváltozása, valamint a katonák életének megóvása érdekében" vált szükségessé.

Ha nem is közvetlenül, de áttételetesen ezt erősítették meg az oroszok is, amikor az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy elfoglaltáka dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében fekvő Jablukove falut.