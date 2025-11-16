ARÉNA - PODCASTOK
A frontvonal közelében fekvõ Huljajpole település idõs lakosait evakuálják önkéntesek és rendõrök 2025. november 11-én. A kelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban lévõ településen egykor 12 ezren laktak, ma már ezernél is kevesebb lakos maradt.
Nyitókép: Oleh Movcsanjuk

Visszavonultak az ukránok

Infostart / MTI

Az ukrán vezérkar szombati harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 265 összecsapás volt az orosz erőkkel, ebből 107 a Donyeck megyei Pokrovszknál.

A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az egymillió 157 ezer főt, az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek hat orosz harckocsit, húsz tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 490 drónt.

A vezérkar később közölte, hogy

az ukrán csapatok visszavonultak a Zaporizzsja megyei Novovaszilivszke térségéből,

és kedvezőbb védelmi pozíciókba helyezkedtek át. Az indoklás szerint a visszavonulás "a harcrendek átcsoportosítása, a harci érintkezési vonal konfigurációjának megváltozása, valamint a katonák életének megóvása érdekében" vált szükségessé.

Ha nem is közvetlenül, de áttételetesen ezt erősítették meg az oroszok is, amikor az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy elfoglaltáka dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében fekvő Jablukove falut.

Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu Gázáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu Gázáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztettek a közel-keleti helyzetről, különös tekintettel a gázai fejleményekre és a tűzszünet végrehajtására. A két vezető az iráni nukleáris programot és a szíriai stabilizáció kérdéseit is áttekintette, írja a TASZSZ.

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.

Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

