The Amazon river is the worlds biggest river.
Nyitókép: Rhett Ayers Butler - Mongabay / Getty Images

Hiába közös a cél – Őslakosok zavarták meg az éghajlatváltozás ellen küzdő ENSZ-konferenciát

Infostart / MTI

Ismét őslakos tüntetők zavarták meg pénteken a brazíliai Amazonas-vidéken fekvő Belémben az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájának (COP30) munkáját.

A Luiz Inácio Lula da Silva elnök vezette brazil kormány hozzáállásával elégedetlen tüntetők mintegy két órán át eltorlaszolták a tanácskozás helyszínének bejáratát, és ezzel akadályozták a tanácskozás munkáját, a résztvevők ki-be járkálását, és csúcsszintű találkozókat követeltek a brazil vezetőktől.

Kedd este szintén őslakosok - egy másik csoport - zavarták meg a tanácskozást -, de ők össze is csaptak a biztonsági erők tagjaival.

Pénteken a munduruku amazóniai nép képviselői keltettek némi káoszt, és zavarták meg több tízezer küldött és megfigyelő napirendjét. Kényszeríteni akarták a tanácskozás elnökét, André Correa do Lagót, hogy mondja le a részvételét az eseményeken, és helyette velük tárgyaljon. A tapasztalt brazil diplomata egy középületbe vezette a tüntetőket, ahol tárgyalhattak Sonia Guajajarával, az őshonos népek miniszterével, illetve Marina Silva környezetvédelmi és éghajlatváltozási miniszterrel.

Az elnök a találkozó után "igencsak jogosnak" nevezte a tüntetők aggodalmait, akik a kormány nagyszabású infrastrukturális terveit, közöttük egy vasútépítési projektet bíráltak, és személyes találkozót kértek Lula elnökkel.

Lula az őshonos népek ügyei védelmezőjeként lép fel, 2023-ban kezdődött mostani mandátuma kezdetén Guajajarát, az őshonos népek jogainak ismert védőjét nevezte ki miniszternek, és látványosan csökkent az erdőirtás mértéke brazil Amazóniában. Sokan azonban bírálják az őslakosok földjeinek kijelölésének lassúságát és azt, hogy csak most októberben kezdődhetett el a kőolaj-kitermelés az Amazonas torkolata közelében.

Civil szervezetek bírálták pénteken, hogy sok olyan lobbista van jelen a tanácskozáson, aki a fosszilis energiahordozók kitermelésében és értékesítésében közvetve vagy közvetlenül érdekelt.

A számos szervezetet tömörítő Kick Big Polluters Out (Penderítsük ki a Nagy Szennyezőket, KBPO) nevű szövetség listája szerint a november 21-ig tartó tanácskozáson 1602 küldött, azaz minden 25. kapcsolatban áll a kőolaj-, a földgáz, illetve a széniparral. A listán szerepelnek az Exxon Mobil, a Chevron, a Shell, a TotalEnergies és az Eni olajtársaságok közvetlen képviselői, valamint mintegy száz középvezető afrikai, brazil, kínai, indonéz és Perzsa-öböl-menti országok nemzeti olajtársaságaitól (kivéve Szaúd-Arábiát, az Aramco hivatalos képviselője nem szerepel a listán). A listán szerepelnek még fosszilisenergia-ágazatok szakmai szövetségei, ágazati vezetői szövetségek, valamint más iparágak, így a Volkswagen autógyár vagy a dán tengeri szállító óriáscég, a Maersk képviselői.

A 2023-ban Dubajban megrendezett COP28 konferencián rekordszámú (több mint 80 ezer) résztvevő volt, a KGPO pedig szintén rekordszámú - 2456 - fosszilisenergia-ipari lobbistát számolt akkor össze.

