Jövőre már nem csak a sofőrt, az ittas utast is büntethetik Szlovákiában

A tilalom ezúttal nemcsak a járművezetőkre, hanem bizonyos esetekben az utasokra is vonatkozik - írja a Parameter.sk szlovákiai magyar nyelvű portál. .

A módosítás szerint 2026 májusától alkohol- vagy drogfogyasztás tilos lesz azoknak az utasoknak is, akik „aktívan részt vesznek” a jármű irányításában. Ez különösen a többszemélyes kerékpárok, motorkerékpárok és quadok esetében érvényes, ahol az utas fékezéssel, pedálozással vagy a jármű egyensúlyának befolyásolásával hatással lehet a közlekedés biztonságára.

A szabály nem érinti az autókban utazókat, így a személygépkocsikban továbbra is csak a sofőröknek kell teljes alkoholtilalmat betartaniuk.