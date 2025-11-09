ARÉNA - PODCASTOK
alkoholmentes, szesz tilalom
Nyitókép: Getty Images / Simon McGill

Jövőre már nem csak a sofőrt, az ittas utast is büntethetik Szlovákiában

Infostart

A szlovák kormány jóváhagyta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amely új, szigorúbb szabályokat vezet be az alkohol- és drogfogyasztásra.

A tilalom ezúttal nemcsak a járművezetőkre, hanem bizonyos esetekben az utasokra is vonatkozik - írja a Parameter.sk szlovákiai magyar nyelvű portál. .

A módosítás szerint 2026 májusától alkohol- vagy drogfogyasztás tilos lesz azoknak az utasoknak is, akik „aktívan részt vesznek” a jármű irányításában. Ez különösen a többszemélyes kerékpárok, motorkerékpárok és quadok esetében érvényes, ahol az utas fékezéssel, pedálozással vagy a jármű egyensúlyának befolyásolásával hatással lehet a közlekedés biztonságára.

A szabály nem érinti az autókban utazókat, így a személygépkocsikban továbbra is csak a sofőröknek kell teljes alkoholtilalmat betartaniuk.

