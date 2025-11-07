ARÉNA - PODCASTOK
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csengővel jelzi az uniós a tagországok külügyminisztereinek brüsszeli informális tanácsülése kezdetét 2024. december 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Az EU megnehezíti az orosz állampolgárok beutazását az unióba

Infostart / MTI

Európai Bizottság szigorúbb vízumszabályokat fogadott el az orosz állampolgároknak, válaszul a növekvő biztonsági kockázatokra - közölte a brüsszeli testület pénteken.

A döntés indoklása szerint a szigorított intézkedés a migráció fegyverként való felhasználása, a szabotázsesemények és a vízumok esetleges visszaélésszerű alkalmazása miatt vált szükségessé.

Az új szabályok értelmében az orosz állampolgárok több belépésre jogosító vízumot többé nem kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes uniós utazás előtt új vízumot kell igényelniük, ami lehetővé teszi a kérelmezők szorosabb és gyakoribb ellenőrzését a lehetséges biztonsági kockázatok mérséklése érdekében.

A cél a közrend és a belső biztonság védelme, miközben az intézkedés kivételt enged korlátozott és indokolt esetekben, például független újságírók és emberi jogi aktivisták számára - áll a testület sajtóközleményében. Az új szabályok célja továbbá a tagállamok közötti egységes alkalmazás biztosítása és a szabályok megkerülésének megakadályozása.

A döntés a tagállamok közös értékelésén alapul, és a tanács mellett működő szakbizottság, az úgynevezett vízumbizottságban minden tagállam jóváhagyta - írták.

"Oroszország törvénytelen és indokolatlan agressziós háborúja Ukrajna ellen továbbra is súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára, különösen a szabotázs, a dezinformáció és a drónincidensek fokozódó veszélye miatt az Európai Unió területén. Az EU az agresszió kezdete óta folyamatosan szigorította az orosz állampolgárok beutazási feltételeit. A vízumszabályok további szigorításával újabb és szükséges lépést teszünk az unió és polgárainak biztonsága érdekében" - fogalmazott Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő szerint "Oroszország jogtalan ukrajnai inváziója évtizedek óta a legveszélyesebb biztonsági helyzetet teremtette meg Európában."

" Soha nem látott mértékű drónzavarásokkal és szabotázseseményekkel kell szembenéznünk saját területünkön. Kötelességünk megvédeni polgárainkat, ezért mostantól szigorúbb szabályok vonatkoznak azokra az orosz állampolgárokra, akik vízumot kérnek az EU-ba való utazáshoz. Az EU-ba történő beutazás és a szabad mozgás nem jog, hanem kiváltság" - emelte ki.

