ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.07
usd:
336.96
bux:
106937.94
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülõgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Cherry

Olajüzemre zuhant egy repülőgép Kentuckyban, többen meghaltak - képek

Infostart / MTI

Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében.

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsérültek.

A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt.

Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt.

A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).

Louisville, 2025. november 5. Sûrû fekete füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülõgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsebesültek. MTI/AP/Jon Cherry
Sűrű fekete füst gomolyog, miután kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülõgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében 2025. november 4-én. MTI/AP/Jon Cherry
Louisville, 2025. november 5. Sûrû fekete füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülõgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsebesültek. MTI/AP/Jon Cherry
Louisville, 2025. november 5. MTI/AP/Jon Cherry

Kezdőlap    Külföld    Olajüzemre zuhant egy repülőgép Kentuckyban, többen meghaltak - képek

egyesült államok

repülőgép

zuhanás

légiközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Egyre fokozódik az űrverseny, már a kis országok is indítanak missziókat, a régióban is egyre több állam tesz lépéseket ez irányba – erről beszélt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban az újabb magyar űrhajós, Cserényi Gyula jövőbeli űrutazása kapcsán. Németh Viktória hangsúlyozta: az érdeklődés nem véletlen, egy űrtechnológiai innováció komoly gazdasági fellendülést hozhat egy országnak.
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Másfél éves csúcsánál jár a forint

Másfél éves csúcsánál jár a forint

A forint ezen a héten már megközelítette másfél éves csúcspontját, és szerdán ismét ezt a szintet támadja az euróval szemben, árfolyama a 387-es szint közelében mozog. A hazai fizetőeszköz a dollár ellenében is tovább erősödött, mintegy 1,3 egységgel javítva pozícióját. Ráadásul nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól: a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli közleményt adott ki a Toyota: rengeteg autót érint a bejelentés, erről jobb tudni

Rendkívüli közleményt adott ki a Toyota: rengeteg autót érint a bejelentés, erről jobb tudni

A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 11:13
Szijjártó Péter sürgős orosz–európai tárgyalásokat szeretne
2025. november 5. 10:26
Betiltott egy szélsőséges iszlamista szervezetet a német kormány
×
×
×
×