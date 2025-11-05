ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.57
usd:
336.72
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Személyi igazolványát mutatja Claudia Sheinbaum kormánypárti elnökjelölt az elnök- és parlamenti választásokon Mexikóvárosban 2024. június 2-án.
Nyitókép: MTI/AP/Marco Ugarte

A nyílt utcán csókolták nyakon Mexikó elnök asszonyát

Infostart

Egy részeg férfi simán hozzáfért Claudia Sheinbaumhoz.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök épp egy mexikóvárosi utcán beszélgetett járókelőkkel, amikor egy férfi odalépett hozzá, és megcsókolta a nyakát - írja a The Guardianre hivatkozva a 444.

A felvételekből kiderül, hogy a férfi ittas volt, és a veszély elhárításához végül elég volt, hogy a vezető eltolja magától a férfit, ám a személyvédelmisek csak ekkor avatkoztak közbe, elvezették a férfit.

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy a michoacáni Uruapan város polgármesterét, Carlos Alberto Manzo Rodríguezt agyonlőtték egy ünnepségen. Ő korábban nyilvánosan kért segítséget Sheinbaumtól a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Az elnök eddig elődje, Andrés Manuel López Obrador példáját követte, és gyakran ment tömegbe.

Kezdőlap    Külföld    A nyílt utcán csókolták nyakon Mexikó elnök asszonyát

mexikó

részeg

claudia sheinbaum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

A Facebookra töltött fel videót a miniszterelnök, amelyben arról beszél, hogy milyen témákról lesz szó pénteken a Donald Trumppal való találkozón.
 

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 3 éve nem történt ilyen a piacokon - Ebből még nagyon nagy baj lehet

Több mint 3 éve nem történt ilyen a piacokon - Ebből még nagyon nagy baj lehet

November első napjai masszívabb profitrealizálással indultak a piacokon, miután egyre több szakértő kongatja a vészharangot. A kriptókból is nagy kitárazás indult. A bitcoinnal ráadásul valami olyan történt, amire az elmúlt 3 évben még nem volt példa, ebből pedig most nagy baj lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?

Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?

Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban - mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mamdani, newly elected New York mayor, says he will stand up for city against Trump

Mamdani, newly elected New York mayor, says he will stand up for city against Trump

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 18:46
"Adatfrissítés céljából" őrizetbe vettek magyar diákokat Ukrajnában
2025. november 5. 17:34
Magyarics Tamás: nagy kérdés, hogy ki tudja előnyére fordítani a rekordhosszú amerikai kormányzati leállást
×
×
×
×