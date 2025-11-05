A nyílt utcán csókolták nyakon Mexikó elnök asszonyát

Claudia Sheinbaum mexikói elnök épp egy mexikóvárosi utcán beszélgetett járókelőkkel, amikor egy férfi odalépett hozzá, és megcsókolta a nyakát - írja a The Guardianre hivatkozva a 444.

A felvételekből kiderül, hogy a férfi ittas volt, és a veszély elhárításához végül elég volt, hogy a vezető eltolja magától a férfit, ám a személyvédelmisek csak ekkor avatkoztak közbe, elvezették a férfit.

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy a michoacáni Uruapan város polgármesterét, Carlos Alberto Manzo Rodríguezt agyonlőtték egy ünnepségen. Ő korábban nyilvánosan kért segítséget Sheinbaumtól a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Az elnök eddig elődje, Andrés Manuel López Obrador példáját követte, és gyakran ment tömegbe.