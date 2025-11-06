Feljelenti zaklatóját a mexikói elnök

Claudia Sheinbaum mexikói elnök feljelentette azt a férfit, aki kedden, egy nyilvános eseményen fogdosni kezdte és nyakon csókolta őt – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Az esetről több videó is kikerült a közösségi médiába.

Ezeken látszik, hogy a férfi különösebb gond nélkül odaférkőzött az elnökhöz, átkarolta és csókot nyomott a nyakára, mielőtt egy, feltehetően Sheinbaum kíséretébe tartozó férfi közbelépett és odébb tolta a zaklatót, akit ezután őrizetbe vettek.

?? Un hombre acosa sexualmente a la presidenta de México Claudia Sheinbaum en plena calle. pic.twitter.com/OzsPVHEXhl — okdiario.com (@okdiario) November 5, 2025

Claudia Sheinbaum arról beszélt, hogy azért is tesz feljelentést, mert „ha nem tennék, mi történne a többi mexikói nővel? Ha ezt megteszik az elnökkel, mi fog történni az ország összes nőjével?” – fogalmazott. „Már korábban is megtapasztaltam ezt, amikor még nem elnök voltam, hanem diák”, tette hozzá. Az elnök szerint a férfi a mostani esetnél a tömegben lévő többi nőt is zaklatta, márpedig „meg kell húzni a határokat”.

Nőjogi szervezetek hangsúlyozták, hogy az incidens rávilágít, milyen problémákkal küzd a mexikói társadalom, ahol egy férfi úgy gondolja, hogy még az elnököt is joga van zaklatni, ha az nő.