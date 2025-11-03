ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.39
usd:
336.35
bux:
107763.9
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leróják kegyeletüket gyászolók a helyszín közelében lévő Szent János-templom előtt 2024. december 22-én, miután 20-án este egy szaúd-arábiai származású, Németországban élő orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott. Öt ember  az egyikük egy gyermek  életét vesztette, kétszázan megsérültek, negyvenegyen súlyosan. A tettest őrizetbe vették.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Óriási bírósági tárgyalótermet építettek – a magdeburgi merénylet tárgyalására

Infostart

A karácsonyi vásáron történt támadás több száz sebesültje miatt olyan méretű a bírósági ügy, hogy más meglévő tárgyalóterem, vagy vásárcsarnok nem volt alkalmas a feladatra.

Németországban építettek egy új bírósági épületet, a magdeburgi karácsonyi vásáron 2024 decemberében történt merénylet bírósági ügyének lefolytatása érdekében. Erre azért volt szükség, mert a támadás során hatan meghaltak, és több, mint 300-an megsebesültek, így rendkívül sok szereplője van a bírósági ügynek – írja az MDR.

A magdeburgi karácsonyi vásárba hajtott egy autóval 2024. december 20-án Taleb A., egy Szaúd-Arábiából származó férfi. Az 50 éves orvos, iszlámellenes aktivista áthajtott a védelmi akadályok között lévő résen, majd pedig 400 métert hajtott a tömegben. A szemtanúk borzalmas jelenetekről számoltak be,

„minden csupa vér volt, a járdán emberek hevertek”

– írta meg akkor az Infostart.

Eddig körülbelül 150 érintett nyújtott be mellék-magánvád (Nebenklage) iránti kérelmet, de a szám 327-ig is emelkedhet. Feszültséget kelt, hogy 63 sebesült, aki mellék-magánvádat nyújtana be, összesen két ügyvéden keresztül lenne képviselve az ügyben, olvasható az MDR cikkében.

Mivel ekkora méretű bírósági ügyre még nem volt példa, illetve magas a médiaérdeklődés is, szükségessé vált erre a célra egy külön épületet felépíteni. A Sachsen-Anhalt tartományban már meglévő tárgyalótermek, illetve a rendezvényterek is túl kicsik erre a célra, közölte az igazságügyi minisztérium.

Eddig 1,7 millió eurót költöttek a könnyűszerkezetes, 4700 négyzetméter területű csarnokra. A magas költségeket a minisztérium azzal indokolta, hogy az igazságszolgáltatásnak kötelezettsége a büntetőeljárásokat a jogállamiság keretei között lefolytatni. Az épületet az eljárás végeztével le fogják bontani, írják a cikkben.

Az MDR arról is beszámolt, hogy az épületben 450 férőhely található a mellék-magánvádat beadók számára, egy biztonsági üvegkalitkában fognak helyet foglalni a vádlott és védői. A nyilvánosság számára fenntartott nézőtér üvegfallal van elválasztva a tárgyalási tértől. Összesen 700 személyt képes befogadni az épület.

Augusztus 19-én emelt vádat a naumburgi főügyészség Taleb A. ellen. A magdeburgi tartományi bíróság tájékoztatása alapján az eljárás november 10-én kezdődik. A bírák március közepéig 47 tárgyalási napot tűztek ki, olvasható az MDR cikkében.

Kezdőlap    Külföld    Óriási bírósági tárgyalótermet építettek – a magdeburgi merénylet tárgyalására

bíróság

németország

karácsonyi vásár

magdeburg

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Prőhle Gergely: a német hatóságoknak ideológiailag besorolhatatlan, így kezelhetetlen volt a magdeburgi merénylő
Prőhle Gergely: a német hatóságoknak ideológiailag besorolhatatlan, így kezelhetetlen volt a magdeburgi merénylő
A magdeburgi tragédiáról, annak társadalmi hatásáról, egy AfD-szimpatizáns szaúdi orvos megítéléséről, valamint a német belpolitikai helyzetről is beszélt Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Bemutatott egy olyan megközelítést, ami megelőzhetővé tenné az ilyen tragédiákat, és valamiféle társadalmi békesség felé is elvezethetne.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra

Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra

Az OPEC+ 2026 első negyedévében változatlanul hagyja a kitermelési célokat; a döntést orosz kezdeményezés és a szezonálisan gyengébb kereslettel, valamint a túlkínálati kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak is alátámasztották.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik

Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik

A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 20:51
A parlament tudomásul vette két miniszter lemondását a gyilkosság miatt Szlovéniában
2025. november 3. 20:22
Bloomberg: egyre több folyamat tépázza az orosz energiaexportot
×
×
×
×