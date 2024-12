Eddig két halottja és 68 sebesültje van a németországi terrortámadásnak

A BBC, helyi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a merénylet két halálos áldozatának egyike egy kisgyerek. 68 ember megsérült, közülük 15-en életveszélyes állapotban vannak. Ezért Szász-Anhalt tartomány miniszterelnöke nem tartja kizártnak, hogy emelkedjen a támadás áldozatainak száma.

A gázolásos merénylet elkövetőjét percekkel később elfogta a rendőrség. Úgy tudni, hogy egy 50 éves, eredetileg Szaúd-Arábiából érkezett orvosról van szó, aki 2006 óta németországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik és a Magdeburgtól mintegy 40 kilométerre lévő, Bernburg város kórházában dolgozott. Szaúdi források a Reuters hírügynökségnek arról számoltak be, hogy a sivatagi királyság korábban már felhívta a férfire a német hatóságok figyelmét.Az alábbi felvételeken a merénylő elfogása látható:

Additional Footage showing the Arrest of the Suspect who committed tonight’s Ramming Attack on a Christmas Market in the German City of Magdeburg. Suspects Identify was Blurred out... https://t.co/asWivwivet pic.twitter.com/Jq0ZgwmnNx

A merénylő ugyanis iszlamista bejegyzéseket tett közzé az X-en. A német Der Spiegel című újság szerint a gázoló a német radikális jobboldali párt, az AfD lelkes támogatója volt. Az újság Taleb A.- ként azonosította, míg a Reutersnek nyilatkozó szaúdi forrás elárulta a támadó teljes nevét, Taleb Abdul Jawad.

A német rendőrség azt közölte, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint az elkövetőnek nem voltak bűntársai, a támadást egyedül követte el. Ugyanakkor a BBC idézte a Terrorizmus Elleni Nemzetközi Központ nevű intézet egyik vezető munkatársást, aki annak a véleményének adott hangot, hogy az ilyen brutális támadások mögött szinte mindig valamilyen szélsőséges szervezet áll. Hans-Jakob Schindler azt mondta, azért volt közölni, hogy csak egyetlen elkövető volt, nehogy pánik alakuljon ki a városban. "Mindent meg lehet tenni egyedül, de az ilyen támadások mögött mindig ott lapul egy nagyobb szervezet is, amely segítette az előkészületeket" - hangsúlyozta a szakértő.

Szemtanúk borzalmas jelenetekről meséltek az újságíróknak. Egy 32 éves nő elmondta, hogy a párjával karonfogva sétáltak a karácsonyi vásárban, amikor az autó nagy sebességgel elsodorta mellőle a barátját. A férfi a lábán és a fején sérült meg súlyosan. Mások azt mondták el, hogy a gázolást követően a járókelők próbáltak meg elsőként segíteni a sérülteken. Lars Frohmüller, az MDR helyi televízió munkatársa az elsők közt ért a helyszínre és elborzadt a látványtól. "Minden csupa vér volt, a járdán emberek hevertek, akiket a társaik és a mentősök próbáltak ellátni. Rengeteg mentőautó és tűzoltó vett részt a mentésben."

A car plowed into a busy outdoor #Christmas market in the eastern German city of #Magdeburg on Friday, killing at least two people and injuring at least 60 others in what authorities believe was an attack.https://t.co/EwmNtZDbgo pic.twitter.com/TYHvqrCgdi