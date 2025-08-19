Heteken át készült a merénylő a tömeges gázolásra

Az ügyészség szerint a vádlott „a lehető legtöbb emberrel akart végezni", és feltehetően heteken át készült a gyilkosságokra.

A tettest összesen 6 rendbeli gyilkossággal, 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel és 309 testi sértéssel vádolják. A férfi az elkövetés idején nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, a bűncselekmény hátterében pedig egy magánjogi vita, illetve több, elutasított feljelentés nyomán érzett düh állhat.

A vádlott, egy iszlámellenes aktivista orvos négyszáz métert hajtott a tömegben. Egy évtizede került először a hatóságok látókörébe egy 2015. február 6-ára tervezett merénylet gyanúsítottjaként. Korábban 2013-ban megfenyegetett egy tartományi orvosszövetséget, majd egy évvel később az észak-németországi Stralsund város önkormányzatának is fenyegetéseket küldött.