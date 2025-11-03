ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

A természet újra lecsap: tájfun miatt menekítenek tízezreket

Infostart / MTI

Több tízezer embert költöztettek át ideiglenesen biztonságos területre a Fülöp-szigetek keleti részén egy közelítő tájfun miatt hétfőn.

A hatóságok heves esőzésre és nagy erejű viharra figyelmeztetnek. A Csendes-óceán felől érkező Kalmaegi tájfun Guiuan várostól 235 kilométerre keletre óránkénti 150 kilométeres sebességű széllökésekkel tartott a szárazföld irányába.

Az előrejelzések szerint még tovább fog erősödni, és a nap folyamán éri el a várost és a környező településeket. Guiuan, Mercedes és Salcedo városokból több mint 70 ezer embert evakuáltak, a halászoknak megtiltották, hogy kihajózzanak.

A tájfun éjszaka nyugat felé halad majd tovább, és eléri az ország középső területeit, köztük Cebu szigetét is, ahol még mindig folynak a helyreállítási munkálatok a szeptember végi nagy erejű földrengés után.

Guiuan városnál 2013 novemberében is partot ért egy pusztító tájfun. A Haiyan nevű trópusi ciklon a Fülöp-szigetek középső térsége felé haladt tovább, és hatalmas károkat okozott. Akkor több mint 7300 ember meghalt, és számos település teljesen romba dőlt. Több mint négymillió ember vált földönfutóvá a délkelet-ázsiai ország egyik legszegényebb régiójában.

