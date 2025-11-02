ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap Achilles
Fegyveres rendõrök õrt állnak, miközben társaik razziát tartanak egy bécsi mecsetben 2020. november 6-án. Az osztrák kormány ezen a napon elrendelte két radikális mecset bezárását, pár nappal a négy halálos áldozatot követelõ bécsi iszlamista terrortámadást követõen. A 20 éves merénylõ, Kujtim Fejzulai egy mecset és egy iszlám egyesület rendszeres látogatója volt, amelyek nagyban hozzájárultak a radikalizációjához.
Nyitókép: MTI/EPA/Felix Huber

Öt éve történt Bécs egyik legsúlyosabb terrorcselekménye

Infostart / MTI

Az osztrák főváros szívében öt éve, 2020. november 2-án elkövetett súlyos terrorcselekmény áldozataira emlékeztek Bécsben vasárnap.

Az észak-macedóniai albán családból származó, osztrák Kujtim Fejzulai – aki robbanóöv-utánzattal, lőfegyverrel és késsel volt felszerelkezve – négy embert ölt meg és huszonhármat megsebesített. A 20 éves férfit a rendőrök lelőtték, a helyszínen életét vesztette. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb terrorcselekménye Bécsben.

A támadást az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára. A támadó büntetett előéletű volt, korábban már elítélték, mert Szíriába akart utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz.

A mostani koszorúzáson, a merénylet helyszínéhez közeli Desider Friedmann téren többek között Andreas Babler alkancellár, Gerhard Karner belügyminiszter, Michael Ludwig bécsi főpolgármester és Karl Nehammer volt kancellár vett részt.

Babler hangsúlyozta, „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ilyesmi sose fordulhasson elő többé”. Mint mondta, ehhez életben kell tartani az áldozatok emlékét, és meg kell mutatni az osztrák társadalom összetartását. Felidézte egyben, hogy annak idején a gyorsan kiérkező biztonsági erőkön kívül három bátor járókelő is közbeavatkozott.

Külföld    Öt éve történt Bécs egyik legsúlyosabb terrorcselekménye

iszlám állam

terrorcselekmény

megemlékezés

bécs

