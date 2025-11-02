Öt éve történt Bécs egyik legsúlyosabb terrorcselekménye

Az észak-macedóniai albán családból származó, osztrák Kujtim Fejzulai – aki robbanóöv-utánzattal, lőfegyverrel és késsel volt felszerelkezve – négy embert ölt meg és huszonhármat megsebesített. A 20 éves férfit a rendőrök lelőtték, a helyszínen életét vesztette. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb terrorcselekménye Bécsben.

A támadást az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára. A támadó büntetett előéletű volt, korábban már elítélték, mert Szíriába akart utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz.

A mostani koszorúzáson, a merénylet helyszínéhez közeli Desider Friedmann téren többek között Andreas Babler alkancellár, Gerhard Karner belügyminiszter, Michael Ludwig bécsi főpolgármester és Karl Nehammer volt kancellár vett részt.

Babler hangsúlyozta, „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ilyesmi sose fordulhasson elő többé”. Mint mondta, ehhez életben kell tartani az áldozatok emlékét, és meg kell mutatni az osztrák társadalom összetartását. Felidézte egyben, hogy annak idején a gyorsan kiérkező biztonsági erőkön kívül három bátor járókelő is közbeavatkozott.