ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.6
usd:
336.21
bux:
0
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Peking nyíltan zsarolja a német ipart

Infostart

A kínai hatóságok az újonnan bevezetett exportengedélyezési rendszerrel gyakorlatilag sarokba szorították a német cégeket: aki ritkaföldfémeket akar kivinni az országból, annak üzleti titkokat, gyártási tervrajzokat, ügyfélkörét, sőt fotódokumentációt is át kell adnia Kínának – írja a német Die Welt a Bloomberg értesüléseire hivatkozva.

A német ipart alárendelt pozícióba helyező szabályok idén tavasszal léptek életbe, az ősszel pedig tovább szigorították őket. Előfordul, hogy Peking beleszólást kér a továbbértékesítésbe is, vagyis abba, hogy a kínai alapanyagból készült termék később hova kerülhet. Mindez legfeljebb hat hónapra szóló licencért cserébe – és a legtöbb kérelem még így is elvérzik.

A ritkaföldfémekért zajló küzdelem nem egy iparág ügye – hanem a jövőé. Nemcsak az dönti el, ki milyen autót vezet, hanem az is, kié a következő generáció technológiai fölénye.

A tét óriási, mivel az európai ipar legjava döntő mértékben függ az összesen 17 ritkaföldfém elemtől. Nélkül nincs elektromos autó, okostelefon, sőt haditechnika sem - írja a hirado.hu.

A német ipar 95 százalékban kínai importra szorul ezekből az anyagokból – magasabb arányban, mint bármely más EU-tagállam, és Kína pontosan tudja, mit jelent ez a függés.

A szeptemberi adatok szerint 141 exportkérelemből mindössze 19-et hagytak jóvá, ami már most tömeges gyártásleállást okoz Németországban.

A német nagykövetség prioritási listát adott át Kínának, hogy legalább az autóipari óriások megússzák – a kkv-k viszont egyszerűen lemaradtak, mert nincs elegendő lobbierő mögöttük.

Az exportengedélyért cserébe Kína által bekért adatok számtalan üzleti titkot fednek fel. A gyártási menetrendek, ügyféladatok és kapacitástervek alapján Kína képet kaphat akár arról is, hol sérülékeny a német–NATO hadiipari beszállítói lánc, hogyan zajlik a fegyverkezés, és kik a kritikus szereplők.

„Peking így nemcsak az ipari dominanciáját betonozhatja be, hanem stratégiai felderítést is végezhet a papírmunka leple alatt” – nyilatkozta a Weltnek egy Kína szakértő.

A német kormány hivatalosan kifejezte, hogy „aggodalommal figyeli a kínai exportkontroll kiterjesztését”. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a német ipar verseny fut az életben maradásért, és a szükséges engedélyekért cserébe legféltettebb titkait is fel kell fednie. Hiába kért a német iparszövetség (BDI) hónapokkal ezelőtt az ügyben válságtanácskozást, választ sem kaptak.

Kezdőlap    Külföld    Peking nyíltan zsarolja a német ipart

németország

kína

ritkaföldfém

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés

Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés

A forint enyhén erősödő pályán kezdte a pénteket, miután a hét jegybanki döntései és gyengébb hazai makroadatai sem okoztak érdemi elmozdulást. A befektetők rövid távon továbbra is óvatosak, a hazai és nemzetközi adatok azonban új irányt szabhatnak a nap folyamán. A piac fókuszában a külső kockázati tényezők maradnak, így a forint teljesítményét továbbra is elsősorban a globális hangulat alakíthatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izmosan kelt a forint: merre indul pénteken az árfolyam?

Izmosan kelt a forint: merre indul pénteken az árfolyam?

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

The dramatic move follows weeks of intense scrutiny over his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 07:46
Elutasították a menedékkérelmét, ezért bosszúból gyilkolt egy bevándorló Angliában
2025. október 31. 07:35
Hatalmas légiflottát akar Ukrajna, három gyártóval is tárgyal
×
×
×
×