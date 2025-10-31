Peking nyíltan zsarolja a német ipart

A német ipart alárendelt pozícióba helyező szabályok idén tavasszal léptek életbe, az ősszel pedig tovább szigorították őket. Előfordul, hogy Peking beleszólást kér a továbbértékesítésbe is, vagyis abba, hogy a kínai alapanyagból készült termék később hova kerülhet. Mindez legfeljebb hat hónapra szóló licencért cserébe – és a legtöbb kérelem még így is elvérzik.

A ritkaföldfémekért zajló küzdelem nem egy iparág ügye – hanem a jövőé. Nemcsak az dönti el, ki milyen autót vezet, hanem az is, kié a következő generáció technológiai fölénye.

A tét óriási, mivel az európai ipar legjava döntő mértékben függ az összesen 17 ritkaföldfém elemtől. Nélkül nincs elektromos autó, okostelefon, sőt haditechnika sem - írja a hirado.hu.

A német ipar 95 százalékban kínai importra szorul ezekből az anyagokból – magasabb arányban, mint bármely más EU-tagállam, és Kína pontosan tudja, mit jelent ez a függés.

A szeptemberi adatok szerint 141 exportkérelemből mindössze 19-et hagytak jóvá, ami már most tömeges gyártásleállást okoz Németországban.

A német nagykövetség prioritási listát adott át Kínának, hogy legalább az autóipari óriások megússzák – a kkv-k viszont egyszerűen lemaradtak, mert nincs elegendő lobbierő mögöttük.

Az exportengedélyért cserébe Kína által bekért adatok számtalan üzleti titkot fednek fel. A gyártási menetrendek, ügyféladatok és kapacitástervek alapján Kína képet kaphat akár arról is, hol sérülékeny a német–NATO hadiipari beszállítói lánc, hogyan zajlik a fegyverkezés, és kik a kritikus szereplők.

„Peking így nemcsak az ipari dominanciáját betonozhatja be, hanem stratégiai felderítést is végezhet a papírmunka leple alatt” – nyilatkozta a Weltnek egy Kína szakértő.

A német kormány hivatalosan kifejezte, hogy „aggodalommal figyeli a kínai exportkontroll kiterjesztését”. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a német ipar verseny fut az életben maradásért, és a szükséges engedélyekért cserébe legféltettebb titkait is fel kell fednie. Hiába kért a német iparszövetség (BDI) hónapokkal ezelőtt az ügyben válságtanácskozást, választ sem kaptak.