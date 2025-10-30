Szomráky Béla: Orbán Viktor római útja nem csak a békéről szólt

Folytatódik Magyarország és a Szentszék elkötelezett szövetsége az orosz–ukrán háborút lezáró béke irányába – ezt tartja Orbán Viktor római útja során az egyik legfontosabb momentumnak Szomráky Béla Olaszország-szakértő. A magyar miniszterelnököt XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta.

Hogy a négyszemközti megbeszélésen pontosan mi hangzott el, azt csak őszentsége és Orbán Viktor tudja, de ami a nyilatkozatokból kiderül, az az, hogy maximális volt az egyetértés a pápa és a magyar kormányfő között abban a tekintetben, hogy mindent el kell követni, meg kell tenni azért, hogy a béke érdekében folytatott tárgyalások minél hamarabb megkezdődjenek – fogalmazott az InfoRádióban a szakértő. Vagyis XIV. Leó pápa vállalja azt a ferenci örökséget, hogy a katolikus egyház kiáll a béke mellett. A beszélgetéseknek ez a tónusa folytatódott azon a találkozón is, ahol a magyar miniszterelnök Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral tárgyalt – tette hozzá.

Orbán Viktor Rómában olasz kormányzati vezetőkkel is találkozott. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel, a Liga párt vezetőjével, valamint Giorgia Meloni miniszterelnökkel is. Szomráky Bála ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy nem egy találkozó volt, mint ahogy azt szerte a világban tudott, ugyanis sor került egy beszélgetésre egy magánprogram keretében, majd ezt követően a Chigi-palotában, az olasz miniszterelnökség székhelyén zajlott le a hivatalos találkozó. Mint azt a szakértő elmondta, a felek között természetesen szó esett a kétoldali kapcsolatokról, továbbá azokról a krízishelyzetekről, amelyek leginkább „gyötrik” Európát – mondta.

Megjegyezte: bár az olasz sajtó előszeretettel emleget különbségeket, a találkozókból egyértelműen az derül ki, és ő maga is így véli, hogy igazából a két vezető teljes mértékben azonos célokat követ. Útjaik eltérnek, de a céljaik azonosak: az Európai Unió megújítása, a brüsszeli hatalmi központnak a reformja – mondta. Szomráky Béla szerint a találkozóval egy újabb pecsét került egy új és egy nagyon stabil pozíciót kivívott EU-alapító ország közötti egyre inkább megerősödő kapcsolatra.