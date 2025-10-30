ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.35
usd:
334.62
bux:
106995.59
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Szomráky Béla: Orbán Viktor római útja nem csak a békéről szólt

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

Nem csak hivatalos, hanem egy magántalálkozó keretében is tárgyalt egymással Georgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke és a magyar kormányfő Rómában. Az Orbán Viktor kíséretében utazó Szomráky Béla Olaszország-szakértővel beszélgettünk.

Folytatódik Magyarország és a Szentszék elkötelezett szövetsége az orosz–ukrán háborút lezáró béke irányába – ezt tartja Orbán Viktor római útja során az egyik legfontosabb momentumnak Szomráky Béla Olaszország-szakértő. A magyar miniszterelnököt XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta.

Hogy a négyszemközti megbeszélésen pontosan mi hangzott el, azt csak őszentsége és Orbán Viktor tudja, de ami a nyilatkozatokból kiderül, az az, hogy maximális volt az egyetértés a pápa és a magyar kormányfő között abban a tekintetben, hogy mindent el kell követni, meg kell tenni azért, hogy a béke érdekében folytatott tárgyalások minél hamarabb megkezdődjenek – fogalmazott az InfoRádióban a szakértő. Vagyis XIV. Leó pápa vállalja azt a ferenci örökséget, hogy a katolikus egyház kiáll a béke mellett. A beszélgetéseknek ez a tónusa folytatódott azon a találkozón is, ahol a magyar miniszterelnök Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral tárgyalt – tette hozzá.

Orbán Viktor Rómában olasz kormányzati vezetőkkel is találkozott. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel, a Liga párt vezetőjével, valamint Giorgia Meloni miniszterelnökkel is. Szomráky Bála ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy nem egy találkozó volt, mint ahogy azt szerte a világban tudott, ugyanis sor került egy beszélgetésre egy magánprogram keretében, majd ezt követően a Chigi-palotában, az olasz miniszterelnökség székhelyén zajlott le a hivatalos találkozó. Mint azt a szakértő elmondta, a felek között természetesen szó esett a kétoldali kapcsolatokról, továbbá azokról a krízishelyzetekről, amelyek leginkább „gyötrik” Európát – mondta.

Megjegyezte: bár az olasz sajtó előszeretettel emleget különbségeket, a találkozókból egyértelműen az derül ki, és ő maga is így véli, hogy igazából a két vezető teljes mértékben azonos célokat követ. Útjaik eltérnek, de a céljaik azonosak: az Európai Unió megújítása, a brüsszeli hatalmi központnak a reformja – mondta. Szomráky Béla szerint a találkozóval egy újabb pecsét került egy új és egy nagyon stabil pozíciót kivívott EU-alapító ország közötti egyre inkább megerősödő kapcsolatra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szomráky Béla: Orbán Viktor római útja nem csak a békéről szólt

olaszország

orbán viktor

szomráky béla

georgia meloni

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Némileg nőtt a hazai áfarés - Ez is a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítés szükségességét igazolja

Némileg nőtt a hazai áfarés - Ez is a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítés szükségességét igazolja

A magyar áfarés (azaz a potenciálisan beszedhető és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbség) 2022-re 3% alá csökkent, azonban 2023-ban, illetve 2024-ben a ráta némileg emelkedett, de még mindig az EU- és a régiós átlag alatt áll. A ráta emelkedése azt mutatja, hogy a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítési intézkedésekkel nem szabad leállnia a kormányzatnak - hangsúlyozta Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért felelős államtitkára a Nemzeti Adókonzultáció konferencián. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által megrendezett idei szakmai fórum témájául az AI alapú megoldások, eszközök adózásban történő használata szolgált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre

Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

The US will cut the "fentanyl tariff" on Chinese goods from 20% to 10%. China will purchase more US farm produce, Trump says, and allow more US access to its rare earths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 11:08
Kína mentheti meg a Nutellát?
2025. október 30. 10:56
Áramszünet: az oroszok tömeges rakéta- és dróncsapásokat mérnek az ukrán energiaszektorra
×
×
×
×