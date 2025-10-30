ARÉNA - PODCASTOK
A Porsche német autógyártó első, teljesen elektromos Taycan sportautóinak egyike a szerelőcsarnokban a cég stuttgarti üzemében 2020. március 5-én. Az autógyártó céget 1931-ben Ferdinand Porsche alapította Stuttgartban műszaki tervezőirodaként.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Milliárdos veszteséget könyvelhetett el a Volkswagen csoport, és még csak most jön a chipválság

Infostart

A legfrissebb adatok szerint a Porsche leányvállalat problémái milliárdos veszteséget okoztak a Volkswagen csoportnak, amit a holland irányítás alatt álló Nexperia chipszállító szűk ellátási keresztmetszete tovább növelhet.

A sportkocsikat gyárt Porsche problémái miatt a harmadik negyedévben a Volkswagen vállalatcsoport súlyos veszteséget könyvelhetett el. A német portálok által ismertetett adatok szerint a júliustól szeptemberig terjedő időszakban a világ egyik legnevesebb autógyártója 1,072 milliárd eurós veszteséget termelt. Ennek súlyát mindennél jobban jelzi, hogy a tavalyi esztendő hasonló időszakában ugyanez a mérleg 1,56 milliárd eurós nyereséget mutatott.

Az adatok már az év kezdetétől nem sok jóval kecsegtettek. A nettó nyereség szinte hónapról hónapra csökkent, mindenekelőtt a megnövekedett amerikai piaci vámok, továbbá a Porsche termékstratégiájának „kiigazításai” miatt. Pusztán az utóbbiak az első kilenc hónapban 4,7 milliárd euróval terhelték a céget.

A Porsche a múlt héten jelezte a harmadik negyedévre vonatkozó veszteséget. A Der Spiegel tudósításában utalt arra, hogy a Volkswagen-leányvállalat számára milliárdos költségeket okoz a belső égésű motorok üzemeltetésének meghosszabbítását célzó új stratégia.

A beszámolók szerint az elmúlt egy évben súlyos nehézségekkel küszködő Volkswagen anyamárka helyzete ugyanakkor némileg javult, ami elsősorban a költségcsökkentő programnak köszönhető, benne a többi között több tízezer ember tervezett elbocsátásával is. A vállalatvezetés és a szakszervezet hosszú ideig tartó tárgyalások után a múlt év végén állapodott meg a szerkezetátalakítási programról, és ez előirányozza, hogy 2030-ig több mint 35 ezer munkahelyet szüntetnek meg, azaz a németországi 130 ezer munkahely közel negyedét.

A csoport ugyanakkor némi növekedést jelzett az értékesítés frontján is. Ennek oka elsősorban az elektromos járművek iráni kereslet növekedése volt. A Porschéval szemben a Skoda és a Seat jól produkált. Noha az eladások Észak-Amerikában és Kínában csökkentek, Európában ismét némi növekedés volt tapasztalható.

A jövőt ugyanakkor újabb chipválság fenyegeti. A Handelsblatt korábbi, az Infostart által ismertetett beszámolója szerint a holland kormány a közelmúltban vette át az irányítást a Nexperia, azaz egy kínai tulajdonban lévő, német, brit, maláj, Fülöp-szigeteki, és kínai gyárral is rendelkező chipgyártó cég fölött. A vállalat székhelye és központja Hollandiában található. A cég által gyártott chipek kulcsfontosságú alkatrészeket, például légzsákokat vezérelnek. Reakcióként a kínai vezetés a cég késztermékeinek exportját megtiltotta, ennek súlyát jelzi, hogy a késztermékek 80 százalékát Kínában dolgozzák fel. A kínai alkalmazottak emellett olyan instrukciókat is kaptak, hogy a holland központból érkező utasításokat figyelmen kívül hagyhatják.

A Handelsblatt legfrissebb beszámolója szerint a Volkswagen a Nexperia chipgyártó a kínai fenyegetések ellenére egyelőre folytatja a termelést. A csoport összes telephelyén a gyártás az elmúlt napokban az előirányzott ütemben zajlott, és a következő hétre is biztosított. A helyzet továbbra is „dinamikus” – jelentette be a Volkswagen.

A termelési hálózatra gyakorolt rövid távú hatások ugyanakkor nem zárhatók ki. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) például már arra figyelmeztetett, hogy a gyártósorok több cég üzemeiben is hamarosan leállhatnak. Sigrid de Vries, a szervezet vezetője szerint ez már csak napok kérdése. Az ACEA szerint a nagy gyártók egyelőre a raktárkészletek felhasználásával tudja biztosítani a folyamatos termelést, de a legutóbbi felmérés szerint sok helyen már kifogynak a chipekből.

Az ügyben csütörtökön már az Európai Bizottság is megszólalt, a testület szóvivője közölte, hogy felvették a kapcsolatot az érintettekkel, és egy kínai küldöttség éppen Brüsszelben tárgyal a ritkaföldfémek kereskedelméről, és ennek örvén egyeztetnek a chiphelyzet rendezéséről is.

németország

volkswagen

autógyártás

chip

veszteség

mérleg

porsche

