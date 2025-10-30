Kína mentheti meg a Nutellát?

Rossz hírek érkeztek a mogyorókrémek kedvelői számára: történelmi mélypontot ért el az olaszországi mogyorótermés idén. Ez áremelkedéshez vezethet, illetve akár a kínai mogyoró importjához – írja a Spiegel.

Az olaszországi mogyorótermés évtizedek óta nem volt ilyen rossz. A nagy mezőgazdasági egyesületek becslései szerint a korábbi évek termésátlagának felét tudták csak betakarítani idén, kb. 70 ezer tonnányit.

A mogyoró az egyik legfontosabb összetevője az olyan termékeknek, mint a Nutella. A németországi Agrarmarktinformations-Gesellschaft (agrárpiaci információs társaság) úgy látja, az ipar számára mindenképpen meg fog nőni a mogyoróalapú termékek ára.

Ez valószínűleg a fogyasztói árakban is meg fog jelenni.

A Nutella, illetve gyártója, a Ferrero számára a rossz termés komoly problémát jelent. Évente közel 500 ezer tonnányi Nutellát állít elő a cég, a németek körében kifejezetten népszerű a mogyorókrém.

Már régóta más országokból is érkezik mogyoró a Nutella gyártásához, nem csak Olaszországból. Fontos beszállító például Törökország, ugyanakkor idén ott is rossz termés volt, főleg fagykárok folyományaként.

Az ország a világ termelésének 65 százalékát adja, a Ferrero pedig a török termelés egynegyedét használja fel. Szeptember közepén volt olyan török mogyorótípus, amelynek éves szinten 121 százalékkal nőtt az ára.

A Ferrero még nem nyilatkozott arról, hogy mindez hatással lenne-e a Nutella kiskereskedelmi árára. „Nem tudunk információval szolgálni az árképzést illetően” – ezt válaszolta a cég a Spiegel megkeresésére.

Általában tovább szokták adni a magasabb nyersanyagárakat az élelmiszeriparban a fogyasztóknak, még ha kevés késéssel is, teszi hozzá a cikk.

Az AMI szakértője, Ursula Schockenmöhle kisebb áremelkedést vár a Nutella tekintetében, mint amekkora várható a feldolgozatlan, egész mogyorók esetében.

Ennek az is az oka, hogy relatíve kevés mogyorót használnak a Nutellában, az összetevő 13 százalékát teszi ki a készterméknek.

Az olaszországi rossz termés oka főleg a klímaváltozás, enyhe téllel, erős tavaszi esőkkel és nyári aszállyal. Emellett kártevők miatt is csökken a termés.

A Confagricoltura egyesület szerint „szabadesésben van a mogyorótermelés”. A termelőket tömörítő CIA szerint is egy újabb „fekete éve” van a szektornak, immáron zsinórban harmadjára.

Tavaly még az országban 85 ezer tonna mogyoró termett, 2023-ban pedig 102 ezer tonna. Nemcsak a termés csökkent, hanem a minősége is gyakran rosszabb. A szakértők azt mondják, lehetséges, hogy a gyártók hamarosan más országokból szerzik be a mogyorót.

Lehetséges, hogy az USA-ból importálnának, ahol jó volt a termés, illetve Kína is felmerül, mint alternatív beszerzési forrás. Kínai importdió már kapható a németországi boltokban, teszi hozzá a cikk.