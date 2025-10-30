ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.48
usd:
334.41
bux:
106795.49
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Kína mentheti meg a Nutellát?

Infostart

A népszerű mogyorókrém egyik legfontosabb összetevőjének, a mogyorónak beszerzése kihívásokba ütközhet idén.

Rossz hírek érkeztek a mogyorókrémek kedvelői számára: történelmi mélypontot ért el az olaszországi mogyorótermés idén. Ez áremelkedéshez vezethet, illetve akár a kínai mogyoró importjához – írja a Spiegel.

Az olaszországi mogyorótermés évtizedek óta nem volt ilyen rossz. A nagy mezőgazdasági egyesületek becslései szerint a korábbi évek termésátlagának felét tudták csak betakarítani idén, kb. 70 ezer tonnányit.

A mogyoró az egyik legfontosabb összetevője az olyan termékeknek, mint a Nutella. A németországi Agrarmarktinformations-Gesellschaft (agrárpiaci információs társaság) úgy látja, az ipar számára mindenképpen meg fog nőni a mogyoróalapú termékek ára.

Ez valószínűleg a fogyasztói árakban is meg fog jelenni.

A Nutella, illetve gyártója, a Ferrero számára a rossz termés komoly problémát jelent. Évente közel 500 ezer tonnányi Nutellát állít elő a cég, a németek körében kifejezetten népszerű a mogyorókrém.

Már régóta más országokból is érkezik mogyoró a Nutella gyártásához, nem csak Olaszországból. Fontos beszállító például Törökország, ugyanakkor idén ott is rossz termés volt, főleg fagykárok folyományaként.

Az ország a világ termelésének 65 százalékát adja, a Ferrero pedig a török termelés egynegyedét használja fel. Szeptember közepén volt olyan török mogyorótípus, amelynek éves szinten 121 százalékkal nőtt az ára.

A Ferrero még nem nyilatkozott arról, hogy mindez hatással lenne-e a Nutella kiskereskedelmi árára. „Nem tudunk információval szolgálni az árképzést illetően” – ezt válaszolta a cég a Spiegel megkeresésére.

Általában tovább szokták adni a magasabb nyersanyagárakat az élelmiszeriparban a fogyasztóknak, még ha kevés késéssel is, teszi hozzá a cikk.

Az AMI szakértője, Ursula Schockenmöhle kisebb áremelkedést vár a Nutella tekintetében, mint amekkora várható a feldolgozatlan, egész mogyorók esetében.

Ennek az is az oka, hogy relatíve kevés mogyorót használnak a Nutellában, az összetevő 13 százalékát teszi ki a készterméknek.

Az olaszországi rossz termés oka főleg a klímaváltozás, enyhe téllel, erős tavaszi esőkkel és nyári aszállyal. Emellett kártevők miatt is csökken a termés.

A Confagricoltura egyesület szerint „szabadesésben van a mogyorótermelés”. A termelőket tömörítő CIA szerint is egy újabb „fekete éve” van a szektornak, immáron zsinórban harmadjára.

Tavaly még az országban 85 ezer tonna mogyoró termett, 2023-ban pedig 102 ezer tonna. Nemcsak a termés csökkent, hanem a minősége is gyakran rosszabb. A szakértők azt mondják, lehetséges, hogy a gyártók hamarosan más országokból szerzik be a mogyorót.

Lehetséges, hogy az USA-ból importálnának, ahol jó volt a termés, illetve Kína is felmerül, mint alternatív beszerzési forrás. Kínai importdió már kapható a németországi boltokban, teszi hozzá a cikk.

Kezdőlap    Külföld    Kína mentheti meg a Nutellát?

olaszország

törökország

mogyoró

nutella

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média. Előzőleg Donald Trump is olyan nyilatkozatokat tett, hogy minden fontos vitás kérdést megoldottak Kína és az Egyesült Államok között.
 

Donald Trump szerint megegyeztek Kínával az összes fontos kérdéséről

Nagy bejelentést tett Donald Trump

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a cseh gazdaság

Száguld a cseh gazdaság

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült negyedéves alapon, éves szinten 2,7%-os növekedést ért el, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem, és felülmúlta a várakozásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta

Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta

Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

China releases a more subdued version of the meeting, which says both sides have reached a consensus to resolve "major trade issues".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 10:56
Áramszünet: az oroszok tömeges rakéta- és dróncsapásokat mérnek az ukrán energiaszektorra
2025. október 30. 10:42
Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között - videó
×
×
×
×