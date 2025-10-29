ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
332.85
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Amazon internetes kiskereskedelmi óriásvállalat raktárának bejárata az Illinois állambeli Waukeganben 2021. február 2-án. Az Amazon bejelentette, hogy Jeff Bezos vezérigazgató az év során lemond posztjáról, és helyét Andy Jassy, az Amazon internetes kiskereskedelmi vállalat felhő alapú platformjáért felelős Amazon Web Services (AWS) vezetője veszi át.
Nyitókép: MTI/EPA/Tannen Maury

Legendás játékok mehetnek a levesbe a nagy leépítés miatt

Infostart

Az Amazon tízezrével bocsátja el munkavállalóit, és a hírek szerint súlyos csapás éri a videójáték-részleget is: legendás játékok fejlesztése áll le vagy nem kapnak támogatást.

Az Amazon a héten hatalmas leépítésbe kezdett: hivatalosan 14 ezer dolgozót bocsátanak el, de lapinformációk szerint a valós szám közelebb lehet a 30 ezerhez – írja a Telex.

A leépített dolgozók„fehérgallérosok” , vagyis az Amazon elbocsátja az irodai dolgozók majdnem egytizedét. A bejelentés után nem sokkal a Bloomberg videojátékos témákban jól értesült újságírója, Jason Schreier azt is megírta, hogy súlyos csapás éri a vállalat videojátékos divízióját is.

Schreierhez eljutott egy levél, amit Steven Boom, az Amazon videojátékos részlegért felelős alelnöke küldött a dolgozóknak. Boom szerint a vállalat csökkenteni akarja a nagy költségvetésű (AAA) játékok, különösen az online szerepjátékok (MMO-k) fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat.

„Bár büszkék vagyunk a saját AAA játékok fejlesztésében és kiadásában elért sikereinkre, azt a nehéz döntést hoztuk, hogy az Amazon Game Studioson belül

jelentős mértékben leállítjuk az AAA játékok fejlesztését – különösen az MMO-k terén –, ami jelentős létszámcsökkentést jelent az irvine-i és San Diegó-i stúdióinkban,

valamint a központi kiadói csapatunkban” – fogalmazott a memóban az alelnök.

Az érintett alkalmazottak közül sokan már posztolgattak a közösségi médiában. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy főleg a New World című online szerepjáték és a 2023-ban bejelentett A Gyűrűk Ura franchise-hoz kapcsolódó MMO csapatait érinti a változás.

Az Amazon 2020-ban nagy reményekkel lépett be a videojáték-piacra, de igazán nagy sikereket még nem tudott elérni. A Gyűrűk Ura szerepjáték első verzióját 2021-ben törölték a kínai Tencent óriásvállalattal folytatott vita miatt, most valószínűleg a második próbálkozásnak is vége. A New World 2021-ben erősen indult – volt, hogy egyszerre 900 ezren játszottak vele –, de idővel elveszítette a közönségét. A cég ígéretei szerint a játék szerverei 2026-ban még működni fognak, de új frissítésekbe már nem kezdenek bele. Az Amazon jelentős projektje még a Crystal Dynamics által fejlesztett, hamarosan megjelenő Tomb Raider játék, erről a legutolsó, tavalyi hivatalos információ az, hogy „jól halad”.

Kezdőlap    Külföld    Legendás játékok mehetnek a levesbe a nagy leépítés miatt

tomb raider

amazon

videojáték

gyűrűk ura

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Az akkumulátoripar robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és a következő években az egyik legfontosabb technológiai szektor marad – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Hangsúlyozta, hogy a növekedést az elektromos járműgyártás és az energiatárolás iránti igény hajtja, Magyarország pedig az egyik legnagyobb európai gyártási központtá válik, miközben az újrahasznosításban még jelentős a lemaradás.
Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

A Fővárosi Közgyűlés még nem döntött a Sziget Fesztivál jövőjéről. A két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz ugyanis továbbra sem támogatja, hogy felbontsák a szerződést. De így Gerendai Károly sem tud belekezdeni a szervezésbe, hiszen olyan garanciákat kérnek tőle, például állami támogatást, amelyekre nincs ráhatása.
 

Háromnapos taxis blokád indult Budapesten – nem kaptak szót a Közgyűlésen

Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

Az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly problémák vannak a világ legnagyobb hadihajójával - Katasztrofális következményekkel járó döntés van készülőben

Komoly problémák vannak a világ legnagyobb hadihajójával - Katasztrofális következményekkel járó döntés van készülőben

Donald Trump végrehajtási rendelettel térne vissza a gőzkatapultokhoz és a hidraulikus fegyverfelvonókhoz az új amerikai repülőgép-hordozókon, szemben a Ford-osztály elektromágneses rendszereivel - írta a The War Zone.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta

Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta

Eljött az ideje, hogy megcsillogtasd földrajztudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről, vármegyeszékhelyekről. Vigyázat, ezek a kérdések bizony becsapósak!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

Most of Jamaica remains without power, as our correspondent reports floods, mudslides and "palm trees tossed like toothpicks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 18:02
Egy ukrajnai gyerekkórházat lőtt az orosz tüzérség - videó
2025. október 29. 17:26
Szakértők szerint nem lehet megmenteni a parajdi sóbányát
×
×
×
×