Legendás játékok mehetnek a levesbe a nagy leépítés miatt

Az Amazon a héten hatalmas leépítésbe kezdett: hivatalosan 14 ezer dolgozót bocsátanak el, de lapinformációk szerint a valós szám közelebb lehet a 30 ezerhez – írja a Telex.

A leépített dolgozók„fehérgallérosok” , vagyis az Amazon elbocsátja az irodai dolgozók majdnem egytizedét. A bejelentés után nem sokkal a Bloomberg videojátékos témákban jól értesült újságírója, Jason Schreier azt is megírta, hogy súlyos csapás éri a vállalat videojátékos divízióját is.

Schreierhez eljutott egy levél, amit Steven Boom, az Amazon videojátékos részlegért felelős alelnöke küldött a dolgozóknak. Boom szerint a vállalat csökkenteni akarja a nagy költségvetésű (AAA) játékok, különösen az online szerepjátékok (MMO-k) fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat.

„Bár büszkék vagyunk a saját AAA játékok fejlesztésében és kiadásában elért sikereinkre, azt a nehéz döntést hoztuk, hogy az Amazon Game Studioson belül

jelentős mértékben leállítjuk az AAA játékok fejlesztését – különösen az MMO-k terén –, ami jelentős létszámcsökkentést jelent az irvine-i és San Diegó-i stúdióinkban,

valamint a központi kiadói csapatunkban” – fogalmazott a memóban az alelnök.

Az érintett alkalmazottak közül sokan már posztolgattak a közösségi médiában. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy főleg a New World című online szerepjáték és a 2023-ban bejelentett A Gyűrűk Ura franchise-hoz kapcsolódó MMO csapatait érinti a változás.

Az Amazon 2020-ban nagy reményekkel lépett be a videojáték-piacra, de igazán nagy sikereket még nem tudott elérni. A Gyűrűk Ura szerepjáték első verzióját 2021-ben törölték a kínai Tencent óriásvállalattal folytatott vita miatt, most valószínűleg a második próbálkozásnak is vége. A New World 2021-ben erősen indult – volt, hogy egyszerre 900 ezren játszottak vele –, de idővel elveszítette a közönségét. A cég ígéretei szerint a játék szerverei 2026-ban még működni fognak, de új frissítésekbe már nem kezdenek bele. Az Amazon jelentős projektje még a Crystal Dynamics által fejlesztett, hamarosan megjelenő Tomb Raider játék, erről a legutolsó, tavalyi hivatalos információ az, hogy „jól halad”.