Háborog Németország: öt szíriai férfi megerőszakolt egy tinilányt Heinsbergben

A németországi Heinsberg városában öt fiatal férfit gyanúsítanak egy tinédzserlány megerőszakolásával – írja a Blikk. Az ügyészség vizsgálatot indított, és megerősítette, hogy a feltételezett elkövetők szíriai származásúak, életkoruk pedig 17 és 26 év között van.

A német Bild cikke szerint a holland határhoz közeli német Heinsberg kisvárosban a tettesek fegyverrel fenyegették meg az áldozatot, aki az egyik gyanúsított volt barátnője. A lány találkozót beszélt meg ezzel az ismerősével, de ott három másik férfi jelent meg, és fegyverrel egy autóba kényszerítették, majd elvitték egy lakásba, ahol még két férfi is ott volt, és mind az öten megerőszakolták. A lány exbarátja nem vett részt a nemi erőszakban. A lány ezután elmenekült egy barátnőjéhez, és onnan hívta a rendőrséget.

A gyanúsítottak közül négy férfit a rendőrök fogtak el, az ötödik feladta magát. MIndegyiküket őrizetbe vették.