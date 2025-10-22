Autójával "kopogtatott be" a Fehér Házba egy férfi

Nekihajtott az autójával egy férfi a Fehér Ház biztonsági kapujának kedd este – írja a The New York Times beszámolója nyomán a hvg.hu. Donald Trump elnök is éppen az épületben tartózkodott, de nem volt veszélyben – teszik hozzá.
A lap szerint egyelőre nem tudni, szádékosan vagy véletlenül hajtott-e bele a sofőr a rendőrségi barikádba. Az autó elszállításáig a kapuhoz vezető utat lezárták.
Exclusive video: Car crashes into Secret Service security gate at the @WhiteHouse. This is at 17th and E St NW.— Lenny Smith (@lensmith22) October 22, 2025
The @SecretService tells us the driver is under arrest. pic.twitter.com/lNzfTy5T8g