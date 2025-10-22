ARÉNA - PODCASTOK
A Fehér Ház, az amerikai elnöki rezidencia Washingtonban.
Nyitókép: Pexels

Autójával "kopogtatott be" a Fehér Házba egy férfi

Infostart

Donald Trump is éppen az elnöki rezidencián tartózkodott az esetkor, az elkövetőt őrizetbe vették.

Nekihajtott az autójával egy férfi a Fehér Ház biztonsági kapujának kedd este – írja a The New York Times beszámolója nyomán a hvg.hu. Donald Trump elnök is éppen az épületben tartózkodott, de nem volt veszélyben – teszik hozzá.

A lap szerint egyelőre nem tudni, szádékosan vagy véletlenül hajtott-e bele a sofőr a rendőrségi barikádba. Az autó elszállításáig a kapuhoz vezető utat lezárták.

