2025. október 12. vasárnap
Kiégett autóroncs a líbiai a fõvárosban, Tripoliban történt összecsapásokat követõen 2025. május 13-án. Az egymással szemben álló fegyveres csoportok közötti harcokban legkevesebb hat ember életét vesztette.
64 migránst találtak holtan

Infostart / MTI

Hatvanegy bevándorló holttestére bukkantak rá a hatóságok az elmúlt napokban Líbia északnyugati részében - közölte az ország katasztrófavédelmi hatósága szombaton.

A halálos áldozatok közül 15-öt Zuára térségében találták meg, 46-ot pedig a nyugati országrész más területein több kisebb csoportban - derül ki a tájékoztatásból.

A közlés szerint folyamatban van az áldozatok azonosítása, valamint haláluk pontos okának megállapítása.

A belpolitikailag megosztott észak-afrikai ország az Európába a Földközi-tenger középső részéből tartó afrikai migránsok egyik fő kiindulópontja, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának statisztikái szerint az idén október elejéig ezen az útvonalon próbálkozó közel 52 ezer bevándorló közül majdnem 46 ezer onnan indult el.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint júliusban 850 ezer migráns tartózkodott Líbiában.

Februárban Líbia Szudánhoz közeli - délkeleti - részében találták meg több tucat bevándorló holttestét tömegsírokban.

